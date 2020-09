Fintech dará acceso a créditos a microempresarios que no cuenten con historial crediticio

Los microempresarios de los sectores socioeconómicos C, D y E se han visto afectados por la pandemia mundial debido a la COVID-19, trabajadores que no tienen acceso al crédito por no estar bancarizados ni tienen una cultura de ahorro que pueda respaldar sus negocios.

En ese sentido, la plataforma Máximo ofrece a los más de dos millones de microempresarios herramientas financieras digitales que les permita acceder a préstamos simples, sin discriminación por falta de historial crediticio, sin información adicional y disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.

Máximo incluye en su portafolio Máximo Link y Máximo Pay con el fin de que los diferentes comercios puedan implementar cobros de manera simple e inmediata usando medios digitales a través de una aplicación que les permite acceder a microcréditos, recargas de saldo, tarjetas prepago y programa de beneficios.

Con la ayuda de MO Technologies Máximo ofrece una tecnología de inteligencia artificial y aprendizaje automático propia basada en el comportamiento transaccional de las personas para pre aprobar un crédito en solo 20 segundos y en 60 pueda tener acceso al mismo.

La innovadora plataforma crediticia ofrece también en alianza con Mastercard en su primera etapa préstamos de capital de trabajo a Mipymes que venden con Máximo, y en una segunda etapa beneficios para los usuarios de la Billetera.

Máximo, en alianza con Mastercard y MO ofrece a las pymes generar alianzas con el fin de incentivar el desarrollo de la economía peruana, promover la industria de pagos y garantizar la inclusión financiera del país.

