Fase 4 de la reactivación económica podría iniciar en octubre, según la ministra Rocío Barrios

La reactivación económica en algunos sectores se encuentra a la espera de la autorización del Gobierno para dar inicio a sus actividades. En este sentido, la fase 4, que fue prevista para agosto, podría iniciar en octubre.

Así lo indicó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Barrios, quien además sostuvo que esto dependerá de la evolución del coronavirus en el Perú y de la información que proporcione el Ministerio de Salud (Minsa) sobre los casos.

“La fase 4 reiniciaría, quizá en octubre. Podría ser un buen momento, pero aún no hay nada definido. Va a depender mucho de la responsabilidad de todos”, precisó Barrios.

Plantean reactivación de manera estratégica

La titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, señaló que desde el Ejecutivo se han realizado las coordinaciones pertinentes para llevar a cabo la reactivación económica de las tres fases anteriores; sin embargo, todavía quedan algunos sectores que se deben manejar con mayor cautela.

“Aún las consideramos, en este contexto donde estamos frente a la estrategia de no fomentar aglomeraciones, que no son prudentes”, manifestó. Por otro lado, expresó que en la siguiente fase de todas maneras se atenderán sectores que no puedan continuar postergando su reapertura.

“Hay actividades de la fase 4 que sí son importantes para reiniciarse próximamente. Un ejemplo puntual tiene que ver con los vuelos internacionales. En la fase 4 hay que hacer una disgregación de todas las actividades que están pendientes”.

Cabe recordar que las actividades que fueron contempladas para retomarse en la fase 4, además de los vuelos internacionales, son la reapertura de cines, gimnasios y discotecas.