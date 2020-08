Exfuncionarios estadounidenses piden postergar elecciones del BID

La elección del nuevo presidente del BID se ha convertido en un inesperado motivo de disputa diplomática entre Estados Unidos, algunos países latinoamericanos y la Unión Europea, y es que el presidente Donald Trump busca colocar a un estadounidense en la presidencia.

De acuerdo a una columna de George Shultz, exsecretario de Estado de Estados Unidos; Thomas McLarty, exjefe de gabinete de la Casa Blanca; Carla A. Hills, ex representante comercial de Estados Unidos; Robert Zoellick, ex presidente del Banco Mundial; Abraham Lowenthal, presidente emérito; y Nelson Cunningham, ex asesor especial del presidente, por este motivo el BID correría el riesgo de alienar a la región y politizar dicha institución.

“Sesenta años de tradición —de liderazgo latinoamericano del BID— no deberían ser revocados en las elecciones presidenciales del Banco, actualmente programadas para mediados de septiembre”, menciona la colaboración de los exfuncionarios.

Y es que el Banco Interamericano de Desarrollo canaliza unos 12 mil millones de dólares al año en créditos a países de América Latina y el Caribe para financiar proyectos en infraestructura, modernización del estado, educación y programas sociales.

En ese sentido, al año el BID financia más proyectos en América Latina que cualquier otro banco de desarrollo multilateral, incluido el Banco Mundial. Además, ha construido relaciones y una reputación de resolución de problemas y asociaciones público-privadas que contribuyen de manera importante al desarrollo de la región.

La columna también menciona que “la importancia del Banco debería ser aún mayor en el futuro, ya que América Latina enfrenta el triple golpe del COVID-19 (con el 28% de las muertes en el mundo hasta ahora), la recesión económica más pronunciada de cualquier región en desarrollo (proyectada como negativa). crecimiento este año del 9,4%), y grandes trastornos sociales en muchos países, alimentados por la profunda frustración de la clase media que regresa a la pobreza y la precariedad”.

Y es que ante la propuesta de Trump de que el presidente del BID sea estadounidense, varios altos mandos se pronunciaron, empezando por los últimos cinco presidentes de la multilareal, quienes se mostraron en contra. Además el presidente Sebastián Piñera de Chile pidió un aplazamiento de las elecciones hasta 2021. Y la Unión Europea está presionando a sus países miembros que son accionistas del BID para que también apoyen una postergación.

“La administración Trump está presionando a los gobiernos latinoamericanos para que avancen en septiembre y apoyen la nominación, balanceando la zanahoria de la próxima renovación de capital del Banco y blandiendo el bastón de retener el alivio pospandémico, en un esfuerzo por asegurar votos. Sin embargo, la oposición a esta nominación está aumentando, especialmente en Argentina, México y Perú, con Chile ya anunciado”, opinan los especialistas.

La principal objeción al candidato de Trump es que “ignora un compromiso y una práctica de 60 años, iniciada bajo los auspicios del presidente Eisenhower, siempre que el Banco tenga su sede en Washington, su presidente sea latinoamericano y su vicepresidente ejecutivo (COO) sería ciudadano estadounidense. Esta fórmula ha funcionado bien durante seis décadas, años en los que los países latinoamericanos han aumentado su aporte de capital y sentido de propiedad, y han hecho que los préstamos y programas del Banco sean cada vez más efectivos”, añaden.

Cabe mencionar que los Estados Unidos es el mayor contribuyente y accionista del BID.

Asimismo, comentan que nombrar a un estadounidense como jefe del BID poco antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos corre el riesgo de marginar y politizar la institución si los votantes estadounidenses establecen una nueva dirección en noviembre.

Los exfuncionarios proponen que el BID postergue hasta marzo de 2021 la votación para elegir a su nuevo presidente, asimismo creen que debería volver la norma que establecía que el presidente debería ser latinoamericano.

