Exportaciones de pisco se derrumbaron -59 % durante el primer semestre debido a la pandemia

La exportación de pisco peruano cayó -59 % durante el primer semestre del 2020 debido a las medidas de aislamientos social por el nuevo coronavirus (COVID-19) en el mundo, reveló un estudio de la Asociación de Exportadores (ADEX).

De acuerdo a la investigación, los envíos del destilado bandera entre enero y mayo sumaron únicamente US$ 1.049 (mil cuarenta y nueve) millones, en comparación a US$ 2.545 (dos mil quinientos cuarenta y cinco) millones generados en similar periodo del 2019.

En este sentido, los mercados que recibieron en mayor grado el pisco peruano fueron Estados Unidos, concentrando el 37 % del total (US$ 384.365), seguido por España con US$ 92.759 (-70 %) y Australia con US$ 53.145 (-30 %).

Los demás países que completan la lista son Canadá (US$ 52.439), que fue el único en obtener una variación positiva (35 %). Otros fueron Reino Unido (US$ 50.956), Alemania (US$ 47.434), Colombia, Chile, Suiza y Bélgica.

Carmen Robatty de Moquillaza, vicepresidenta del Comité de Pisco de ADEX, precisó que “es fundamental el trabajo entre el sector público y privado para fortalecer progresivamente este rubro” ante los estragos de la pandemia.

“No solo es identificar más compradores en el exterior o esperar la recuperación de la cadena logística, si no implementar los protocolos de bioseguridad de acuerdo con los lineamientos de los ministerios, los cuales garantizan el bienestar de los trabajadores y la inocuidad de la oferta”, agregó.

Pisco chileno: en el dolor, hermanos

En tanto, esta semana se conoció que las exportaciones de vino y pisco procedentes de Chile decrecieron de igual manera debido a problemas asociados al confinamiento por el nuevo coronavirus (COVID-19).

La Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura de ese país informó que durante enero y mayo de este año se registró una caída de 8,1% en volumen de vino exportado y 12.4 % en valor, en comparación a igual periodo de 2019.

Además, las exportaciones de pisco o aguardiante chileno llegaron a 142.409 litros en el primer semestre del 2020 (-13%), mientras que su valor exportable por la vía marina alcanzó los USD 921.983 (-21%).

El principal destino del pisco chileno fue Estados Unidos, alcanzando el 27,5 % de las exportaciones, con una caída de 39 % respecto a carga y de 31% en cuanto a su valor total. En contraste, las exportaciones del aguardiente a Argentina se dispararon 1044 % respecto a carga y 1894 % en valor total, representando el segundo destino para este producto (15,4 %).

