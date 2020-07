Bono ‘Yo me quedo en casa’: conoce AQUÍ quiénes son los beneficiarios de la segunda entrega de 380 soles

Bono ‘Yo me quedo en casa’ | El brote por coronavirus provocó que el Gobierno de Martín Vizcarra estableciera la cuarentena para evitar la rápida expansión de la enfermedad. Sin embargo, la medida causó que la mayoría de peruanos dejara de trabajar y no pudiera percibir ingresos. Por eso, se anunció la entrega del Bono ‘Yo me quedo en casa’ de 380 soles para ayudar a las familias en condición de pobreza y pobreza extrema a solventar sus gastos. El subsidio se viene entregando desde el 1 de mayo y la entidad a cargo de su distribución es Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Los interesados en consultar si acceden a este apoyo económico pueden ingresar a la plataforma bono2.yomequedoencasa.pe y colocar sus datos personales. El sistema les informará si forman parte del padrón de beneficiarios y cuál es la modalidad con la que pueden retirar el dinero.

Consulta: segundo bono de 380 soles

El Gobierno lanzó una página web para que los ciudadanos confirmen si podrán cobrar el Bono ‘Yo me quedo en casa’ de 380 soles. Para verificar si tu nombre figura en la segunda entrega del subsidio, debes acceder a la plataforma oficial haciendo clic AQUÍ. Solo necesitarás colocar tu número de DNI y fecha de emisión del mismo.

Si apareces como beneficiaria o beneficiario del subsidio monetario #YoMeQuedoEnCasa , debes tener presente esta información ⬇️#PerúEstáEnNuestrasManos 🇵🇪 pic.twitter.com/tl9iSANEle — MIDIS (@MidisPeru) May 4, 2020

¿Cómo saber si eres beneficiario del segundo bono de 380 soles?

Si deseas saber si accedes a la segunda entrega del Bono ‘Yo me quedo en casa’ debes seguir las siguientes indicaciones:

1.- Ingresa a la plataforma oficial del Bono ‘Yo me quedo en casa’ haciendo clic AQUÍ.

2.- Ingresa tu número de DNI y la fecha de emisión.

3.- Haz clic en el botón: no soy un robot.

4.- Selecciona la opción: consultar.

Si tu nombre sale en la lista de beneficiarios, de forma automática la plataforma del Gobierno te indicará en qué fechas y cuáles son las modalidades para que puedas cobrar la segunda parte del bono ‘Yo me quedo en casa’.

LINK del segundo bono ‘Yo me quedo en casa’ de 380 soles

Para consultar si vas a recibir la segunda armada del Bono de 380 soles ‘Yo me quedo en casa’ o saber si algún familiar tuyo ha sido considerado para este subsidio del Estado, haz clic AQUÍ. Luego, completa el recuadro con algunos datos que aparecen en tu DNI.

La fecha de pago del segundo bono de 380 soles

La entrega del segundo bono 380 ‘Yo me quedo en casa’ ya se está realizando. Si aún no has cobrado tu bono y eres beneficiario, todavía puedes hacerlo hasta hasta 30 días después del final de la emergencia sanitaria por la COVID-19, según el Decreto de Urgencia 044-2020.

¿Cómo cobrar el segundo bono de 380 soles?

Si vas a retirar el segundo bono de 380 soles otorgado por el Midis, lo puedes hacer mediante las siguientes entidades financieras: Banco de la Nación, Interbank, BCP, Interbank, BBVA, Banco de Comercio y Caja Metropolitan, bajo cuatro modalidades:

- Depósito en cuenta

- Billetera electrónica

- Banca por celular

- Giro bancario

En la plataforma virtual: bono2.yomequedoencasa.pe/#!/ se te indicará la forma de cobrar el segundo Bono de 380 soles.

¿Cuándo se pagará el segundo Bono de 380 soles?

El segundo bono de 380 soles ya empezó a pagarse en mayo, por lo cual continúa siendo distribuida. Acorde al Decreto de Urgencia 044-2020, la ayuda económica del Estado puede retirarse hasta 30 días después de finalizada la emergencia sanitaria en el Perú, fijada en setiembre.

¿En qué bancos puedo cobrar el segundo bono de 380 soles?

Los bancos que están autorizados por el Gobierno para pagar el Bono de 380 soles ‘Yo me quedo en casa’ son el Banco de la Nación, BCP, BBVA, Banco de Comercio e Interbank. Del mismo modo, se habilitó la Caja Metropolitana.

Las modalidades en las que se entregará el bono de 380 soles

Se han establecido cuatro modalidades a través de las cuales se entregará el bono de 380 soles de forma segura. A continuación, te decimos cuáles son:

- Depósito en cuenta del Banco de la Nación: los beneficiarios podrán retirar el dinero en cualquier agente o cajero Multired.

- Billetera electrónica Tunki de Interbank: para hacer uso de esta modalidad los usuarios deberán descargar el aplicativo Tunki en su teléfono celular y habilitar la billetera electrónica que les permitirá cobrar el bono.

- Banca celular del Banco de la Nación: por medio de la banca móvil de la entidad financiera, quienes resulten beneficiados deberán generar un código con el cual podrán retirar el dinero en cualquier cajero automático Multired.

- Giro por ventanilla: aquellos que hayan sido designadas al cobro por esta vía pueden escoger el departamento, provincia y distrito; así como la entidad bancaria más cercana (entre las autorizadas) a su domicilio.

Para el cobro en ventanillas del subsidio #YoMeQuedoEnCasa es necesario sacar cita virtual en https://t.co/oS17GNP1MS. 💻

Si no separaste tu cita virtual no vayas al banco. ✋🏼

📅 Si no encontraste fechas disponibles, intenta nuevamente al día siguiente. pic.twitter.com/unUktQeRJe — MIDIS (@MidisPeru) May 18, 2020

¿Cómo realizar el retiro del segundo bono de 380 soles?

Si tu nombre figura en la lista de beneficiarios del segundo bono de 380 soles, puedes retirar el dinero en el Banco de la Nación, BCP, BBVA, Banco de Comercio, Caja Metropolitana o Interbank. En la plataforma online del Bono de 380 soles se te indicará una de las cuatro modalidades para el retiro: depósito en cuenta en el Banco de la Nación, billetera electrónica Tunki de Interbank, banca cel

¿Cómo inscribirse al segundo bono de 380 soles?

No existe ninguna página web o entidad que te pueda afiliar o inscribir al Bono de 380 soles, pues los beneficiarios fueron escogidos en base al Padrón General de Hogares (PGH), que contiene la información de la Clasificación Socioeconómica (CSE) de Hogares, por lo cual debes tener mucho cuidado para no dejarte engañar.

¿Quiénes son beneficiarios del segundo bono Yo me quedo en casa de 380 soles?

Los ciudadanos que accedan al segundo bono de 380 soles ‘Yo me quedo en Casa’ son aquellos que pertenecen a familias pobres o pobres extremas, las cuales se encuentran más vulnerables aún a causa del coronavirus. Se estima que son cerca de 2.7 millones de hogares los cuales accedieron al subsidio estatal.

¿Habrá un tercer bono de 380 soles?

Hasta el momento el Gobierno no ha dado información sobre una nueva entrega sobre el Bono 380 soles. En varias ocasiones durante su mensaje a la Nación, el presidente Martín Vizcarra ha sido enfático en indicar que el monto, que beneficia al 75 % de los hogares peruanos, es de 760 soles.

Los bonos que está entregando el Gobierno

El Gobierno del Perú ha ejecutado la entrega de cuatro bonos, destinados al 75 % de los hogares peruanos afectados por el parón económico debido a la COVID-19. A través de sus plataformas digitales, consulta si eres beneficiario de alguno de los subsidios de 760 soles:

- Bono ‘Yo me quedo en casa’ de 380: bono2.yomequedoencasa.pe

- Bono Independiente: bonoindependiente.pe

- Bono Rural: bonorural.pe

- Bono Familiar Universal: bonouniversalfamiliar.pe