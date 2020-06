Presidente de Osinergmin denuncia que también fue víctima de alza de precios en sus recibos de luz

Ante la detección de errores en la facturación de recibos de luz durante la cuarentena por la COVID-19, Antonio Angulo, presidente del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) denunció que también ha sido víctima del alza de los precios en su recibo de luz por parte de la empresa que le provee el servicio.

El titular del organismo supervisor indicó que en su último recibo de luz se le cobró entre un 40 % a 68 % más del promedio habitual de su consumo. Ante ello decidió averiguar y notó que había errores de facturación por parte de las empresas suministradoras de este servicio.

“Yo también he estado pagando de manera puntual mis recibos. Yo tengo usualmente un recibo de 250 a 300 soles y me llegó por 1.040 soles. Inmediatamente empecé a chequear el recibo y (...) vi que al final (...) me estaban cobrando 420. Aun así, está por encima de mi consumo habitual”, declaró Angulo a Latina.

Sobre ello, el presidente de Osinergmin informó que las empresas están obligados a descontar el dinero que se cobró en exceso en el siguiente recibo mensual, en caso que el monto facturado sea superior al real.

“Cuando venga el primer recibo leído, ahí estará el importe que hay que devolver por el pago de un recibo que no fue el real sino el promedio. Cuando se cobra de más, al mes siguiente se tiene que pagar solo el saldo, si eso no ocurre se tiene que presentar una denuncia”, advirtió Angulo.

De igual manera, el titular del organismo supervisor recordó que las empresas no pueden forzar a los usuarios a pagar antes de reclamar. Para ello, pidió a lo población denunciar ante Osinergmin este tipo de incidencias.

“En el caso de que haya reclamos, las empresas no pueden decir ‘primero paga y luego reclama’, eso lo tiene que definir Osinergmin. En algunos casos la decisión final sobre el reclamo puede tardar hasta un mes y en ese tiempo no se puede cortar el servicio ni exigir el pago del recibo”, acotó Angulo.