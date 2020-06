[LINK HOY] Bono 380 soles: consulta AQUÍ beneficiario del segundo subsidio y cuándo cobrarlo

Segundo Bono Yo me quedo en casa | Según informa el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Bono de 380 soles Yo me quedo en casa ha sido entregado al 90 % de los 2,7 millones de familias que se encuentran en el padrón de beneficiarios. No obstante, con respecto a aquellos hogares que no han podido acceder al subsidio monetario, la entidad estatal anunció la actualización de la plataforma web oficial bono2.yomequedoencasa.pe, en la que los usuarios podrán conocer si les corresponde este beneficio realizando la consulta con los datos de su DNI. Gracias a este subsidio, los hogares clasificados en condición de pobreza y pobreza extrema en el ámbito urbano tendrán un sustento económico para afrontar la crisis sanitaria provocada por el coronavirus en Perú.

Es importante señalar que el Bono ‘Yo me quedo en casa’ es uno de los cuatro bonos habilitados por el Gobierno peruano, entre los que se encuentran el Bono Independiente, Bono Rural y Bono Familiar Universal, que buscan apoyar a diferentes sectores de la población. Entérate de todos los detalles del proceso para cobrar los 380 soles en la siguiente nota.

CONSULTA AQUÍ segundo bono 380 soles

Consulta en la plataforma del Midis si eres beneficiario del Bono de 380 soles Yo me quedo en casa de la segunda armada, dispuesta por el presidente Martín Vizcarra para la protección económica de los hogares más vulnerables en el estado de emergencia. Haz clic en el siguiente LINK: “bono2.yomequedoencasa.pe”. Solo necesitas saber el número y fecha de emisión de tu DNI.

Asimismo, puedes ingresar a través del la página web del Midis Yo me quedo en casa donde se encuentran los demás subsidios económicos otorgados por el Ejecutivo (Bono Independiente, Bono Rural y Bono Familiar Universal). Ingresa al enlace: “www.yomequedoencasa.pe”.

Si presentas algunos inconvenientes con respecto a este subsidio monetario, puedes comunicarte o informarte a través de estos canales digitales del Midis como:

- Página online Yo me que en casa: “informacion.yomequedoencasa.pe”

- Plataforma para registrar alguna consulta o algún problema: “consultas.yomequedoencasa.pe”

Si apareces como beneficiaria o beneficiario del subsidio monetario #YoMeQuedoEnCasa , debes tener presente esta información ⬇️#PerúEstáEnNuestrasManos 🇵🇪 pic.twitter.com/tl9iSANEle — MIDIS (@MidisPeru) May 4, 2020

¿Qué es el bono 380 soles Yo me quedo en casa?

El Bono de 380 soles ‘Yo me quedo en casa’ es un subsidio monetario de 760 soles destinado al 75 % de familias a nivel nacional, es decir, el 6,8 millones de hogares que se hallan en situación de vulnerabilidad ante el impacto económico del coronavirus en el Perú.

¿Quiénes recibirán el segundo bono de 380 soles Yo me quedo en casa?

Aquellos que obtendrán su Bono de 380 soles ‘Yo me quedo en casa’ son cerca de 2,7 millones de hogares en situación de pobreza o pobreza extrema del país. Este grupo pertenece a los 6,8 millones de familias que el Estado protegerá económicamente durante la emergencia por el nuevo coronavirus.

¿Cómo saber si recibiré el bono 380 soles?

El pago del Segundo Bono de 380 soles Yo me quedo en casa inició el último 1 de mayo, a través de la plataforma virtual del Midis. Si deseas saber si formas parte de padrón de beneficiarios del subsidio monetario debes realizar los siguientes pasos.

- Accede a la página de consulta por este LINK: “bono2.yomequedoencasa.pe”.

- Escribe tu número de DNI y la fecha de emisión del mismo.

- Clic en “No soy un robot”.

- Clic en “Consultar”.

- Automáticamente, podrás saber si accediste o no al Bono Yo me quedo en casa.

Si resulta que eres beneficiario, la plataforma te informará cómo, cuándo y dónde puedes cobrar los 380 soles.

¿Dónde consultar si soy beneficiario del segundo bono de 380 soles con DNI?

Puedes confirmar si recibirás el segundo bono de 380 soles, a través de la plataforma virtual que el Midis puso a disposición: bono.yomequedoencasa.pe.

LINK de la plataforma del segundo bono de 380 soles

Para saber si eres beneficiario del segundo Bono Yo me quedo en casa de 380 soles, solo debes hacer clic al siguiente LINK: “bono2.yomequedoencasa.pe”.

¿Cuándo pagarán el segundo bono de 380 soles?

El segundo pago del Bono de 380 soles Yo me quedo en casa inició el pasado 1 de mayo y, de acuerdo al Decreto de Urgencia 044-2020, se podrá cobrar hasta 30 días después del final del estado de emergencia que se ha extendido hasta el 30 de junio.

Sin embargo, las personas que cobran a través del Banco de la Nación tienen un cronograma según el último dígito del número de DNI. Desde el 13 de mayo, pueden retirar el dinero todas las personas que no pudieron asistir en las fechas programadas.

¿Dónde cobrar el segundo bono de 380 soles?

El segundo Bono de 380 soles ‘Yo me quedo en casa’ se podrá cobrar el subsidio monetario a través del Banco de la Nación y otras entidades financieras tales como Interbank, BCP, BBVA, Banco de Comercio y Caja Metropolitana. El Midis informó que para la entrega del segundo Bono de 380 soles se contará con cuatro modalidades: depósito en cuenta, billetera electrónica, banca por celular y giro bancario.

Hemos implementado medios digitales para el pago del segundo subsidio #YoMeQuedoEnCasa. Con estas modalidades buscamos evitar las colas y aglomeraciones en las agencias bancarias.

¡Todos debemos cuidarnos!

Encuentra los tutoriales de las modalidades ▶️ https://t.co/yE4A1hH806 pic.twitter.com/0ycBBhIBaC — MIDIS (@MidisPeru) May 16, 2020

¿Cómo inscribirse al segundo bono de 380 soles?

No existe una inscripción para el segundo Bono ‘Yo me quedo en casa’. La lista de beneficiarios ya fue elaborada en base a la información del Padrón General de Hogares (PGH) que contiene información de la Clasificación Socioeconómica (CSE) de Hogares vigente al momento de la emergencia sanitaria.

¿Cómo se entregará el bono de 380 soles Yo me quedo en casa?

El Midis estableció las modalidades de depósito del segundo Bono de 380 soles Yo me quedo en casa a los beneficiario. El pago se dará por el Banco de la Nación y otras entidades financieras del país, según el Decreto de Urgencia 044-2020. A continuación, conoce los canales de cobro del subsidio económico:

- Depósito en cuenta del Banco de la Nación: los beneficiarios podrán retirar el dinero en cualquier agente o cajero Multired.

- Billetera electrónica Tunki de Interbank: en esta modalidad, los usuarios deberán descargar el aplicativo Tunki en su teléfono celular y habilitar la billetera electrónica que les permitirá cobrar el bono.

- Banca celular del BN: por medio de la banca móvil del Banco de la Nación, quienes resulten beneficiados deben generar un código con el cual podrán retirar el dinero en cualquier cajero automático Multired.

- Giro por ventanilla: las personas designadas al cobro por esta vía pueden escoger el departamento, provincia y distrito; así como, la entidad bancaria más cercana (entre las autorizadas) su domicilio.

Para el cobro en ventanillas del subsidio #YoMeQuedoEnCasa es necesario sacar cita virtual en https://t.co/oS17GNP1MS. 💻

Si no separaste tu cita virtual no vayas al banco. ✋🏼

📅 Si no encontraste fechas disponibles, intenta nuevamente al día siguiente. pic.twitter.com/unUktQeRJe — MIDIS (@MidisPeru) May 18, 2020

¿En qué bancos cobrar el segundo bono de 380 soles Yo me quedo en casa?

Desde el 1 de mayo, los beneficiarios del Bono ‘Yo me quedo en casa’ cobran los 380 soles por bancos autorizados. El Midis comunicó que estas son las entidades financieras para entregar el subsidio económico:

- Banco de la Nación

- Banco de Crédito del Perú (BCP)

- BBVA Banco Continental

- Banco de Comercio

- Caja Metropolitana de Lima

- Interbank (cajeros GlobalNet, para aquellos que acceden al subsidio por la billetera electrónica Tunki).

Para cobrar tu segundo subsidio #YoMeQuedoEnCasa a través del aplicativo #Tunki de Interbank, debes seguir estos pasos ⬇️



¡No vayas a los bancos! pic.twitter.com/KJKGnHVDha — MIDIS (@MidisPeru) May 20, 2020

¿Cuáles son los requisitos para cobrar la segunda parte del bono de 380 soles?

Los beneficiarios del Bono de 380 soles ‘Yo me quedo en casa’ tienen que cumplir los requisitos establecidos por el Gobierno para acceder al subsidio económico. Entre las condiciones es estar clasificado como pobre o pobre extremo en el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) y no haber recibido otro bono del Estado (Bono Independiente, Bono Rural y Bono Familiar Universal).

Paso a paso para cobrar mi Bono de 380 soles

REVISA AQUÍ paso a paso para cobrar el Bono de 380 soles ‘Yo me quedo en casa’ en su segunda armada. A continuación, conoce cómo puedes retirar tu dinero si resultas beneficiario:

- Ingresa a la plataforma online del Midis: “bono2.yomequedoencasa.pe”.

- Escribe el número y fecha de emisión de tu DNI.

- Haz clic en el código de seguridad y luego, ‘Consultar’.

- Si calificas para el Bono ‘Yo me quedo en casa’, el sistema te mostrará la modalidad por la cual puedes cobrar el dinero (depósito en cuenta, billetera electrónica Tunki, banca móvil o giro en ventanilla).

¿Te tocó cobrar por giro en ventanilla?

Si aún no sacaste cita para cobrar el subsidio #YoMeQuedoEnCasa, sigue los siguientes pasos ⬇️

👉🏼La localidad se establece de acuerdo a la información del DNI.

También puedes revisar los vídeos tutoriales en https://t.co/oS17GNP1MS pic.twitter.com/apitCq2Tk3 — MIDIS (@MidisPeru) May 14, 2020

¿Puedo cobrar el segundo bono de 380 soles si no cobré el primero?

El mandatario Martín Vizcarra anunció que los beneficiarios de esta segunda entrega del Bono ‘Yo me quedo en casa’ podrán cobrar los 760 soles, si en la primera armada no lo hicieron.

¿Cuánto tiempo tengo para cobrar el bono de 380 soles?

Recuerda que según el Decreto de Urgencia 044-2020, el Bono de 380 soles ‘Yo me quedo en casa’ puede retirarse hasta 30 días después de finalizada el emergencia de emergencia del coronavirus.

¿Habrá tercer bono de 380 soles?

Según el presidente de la República, Martín Vizcarra, declaró que la entrega del Bono de 380 soles Yo me quedo en casa es de dos armadas; sin embargo, hasta la fecha no ha anunciado una tercera entrega del subsidio monetario.

¿Cuántos bonos está entregando el Gobierno?

Hasta la fecha, el Gobierno de Martín Vizcarra ha dispuesto la entrega de 4 bonos destinados a distintos sectores de la población. A continuación, si eres beneficiario a través de su plataforma:

- Bono 380 ‘Yo me quedo en casa’: “yomequedoencasa.pe”

- Bono Independiente: “bonoindependiente.pe”

- Bono rural: “bonorural.pe”

- Bono Familiar Universal: “bonouniversalfamiliar.pe”