Bono Familiar Universal 760 soles Perú: LINK oficial para consulta de beneficiarios

Bono Familiar Universal Yo me quedo en casa | Tras el anuncio del Poder Ejecutivo semanas atrás, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), inició la entrega del Bono Familiar Universal de 760 soles desde este miércoles 20 de mayo. Junto al subsidio económico se dispuso la creación de dos plataformas: tanto de consulta para beneficiarios, como para aquellos que desean inscribirse. El presidente de la República, Martín Vizcarra, dispuso los lineamientos de la entrega del subsidio monetario con la aprobación del Decreto de Urgencia 052-2020 cuyo fin es establecer “medidas adicionales extraordinarias, en materia económica y financiera, para disminuir la afectación de la medida de aislamiento social obligatorio en los hogares del país”. El Bono Familiar Universal beneficiaría a cerca de 75 % de la población que no accedió a los actuales bonos del Gobierno (Bono de 380 soles Yo me quedo en casa, el Bono Independiente o el Bono Rural), que se encuentran vulnerables ante la situación de pobreza que viven, entre otros.

¿Cómo consultar el Bono Universal?

El Midis ya publicó la plataforma oficial en línea del Bono Familiar Universal, en la cual los ciudadanos sabrán si han sido considerados en el padrón de beneficiarios de los 760 soles.

Para ingresar a ella solo debes hacer clic en el siguiente enlace: bonouniversalfamiliar.pe.

Bono Familiar Universal

¿Cómo consultar si soy beneficiario del Bono Universal Familiar de 760 soles?

Antes de consultar si eres beneficiario del Bono Familiar Universal de 760 soles, debes tener en cuenta que debes cumplir con los criterios de empadronamiento declarado por el Gobierno, mediante el Decreto de Urgencia 052-2020. Estando seguro que cumples con los requisitos del Midis, puedes ingresar a la plataforma oficial de consulta: bonouniversalfamiliar.pe.

A diferencia de los otros bonos del Gobierno (Bono de 380 soles Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Rural), en este caso habrá otra plataforma para el proceso de inscripción de aquellos buscan ser beneficiarios del Bono Familiar Universal en la coyuntura del coronavirus. Esto estará a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

¿Dónde consultar si soy beneficiario del Bono Familiar Universal con mi DNI?

La consulta si eres beneficiario del Bono Familiar Universal de 760 soles podrás resolverla ingresando a la plataforma en línea que el Midis habilitó para la población peruana: bonouniversalfamiliar.pe.

¿Cuándo comenzó a pagarse el bono familiar universal de 760 soles?

La titular del Midis, Ariela Luna, informó que desde el 20 de mayo de 2020 está disponible el pago del Bono Familiar Universal de 760 soles para todos los peruanos que no se beneficiaron con los otros bonos en funcionamiento: Bono de 380 soles Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Rural. “Ya está listo, mañana (20 de mayo) empieza a pagarse y ya sale la plataforma. Como ven ya estamos en la primera parte del bono universal”, dijo durante su presentación virtual frente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso.

Asimismo, la ministra aseguró que la plataforma de inscripción de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) se encuentra también habilitada desde el miércoles 20 de mayo, con la que los ciudadanos soliciten ser beneficiarios del subsidio monetario.

¿Existe alguna inscripción para el bono familiar universal de 760 soles?

El Midis informó que a diferencia de los bonos (Bono de 380 soles Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Rural) el Bono Familiar Universal sí contará con un proceso de inscripción, para aquellos peruanos y peruanos que no fueron incorporados en el padrón de beneficiarios de los 760 soles.

Para ello, deberás ingresar a la página del Registro Nacional de Hogares: registronacionaldehogares.pe, y seguir las instrucciones. Allí se pedirá completar información personal como tus nombres, dirección de tu vivienda y DNI para constatar que se trata de personas o familias que no estén consideradas en los sistemas de focalización.

Registro Nacional de Hogares para el Bono Familiar Universal

El Midis, en conjunto con el Ministerio de Trabajo y el Reniec han lanzado una web para los peruanos que, desde que se decretó el estado de emergencia, no han recibido ningún bono del Estado. Por ello, al ingresar a registronacionaldehogares.pe deberán sustentar que se encuentran aptos al subsidio de 760 soles.

¿Cómo inscribirse al bono universal familiar en Perú?

La titular del Midis, Ariela Luna, declaró días atrás en ATV que para acceder al Bono Universal se creó el registro nacional de hogares en base a los DNI, el censo del 2017 y el padrón general de hogares. Esto para aquellos que no estén en esa lista de beneficiarios de los 760 soles y que no han sido considerados en bonos anteriores (Bono de 380 soles Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Rural).

Para inscribirte en este padrón digital, solo debes ingresar al siguiente enlace: registronacionaldehogares.pe.

Bono familiar universal registro nacional de hogares

¿Dónde inscribirse al bono familiar universal de 760 soles?

El Midis anunció la habilitación de la plataforma de inscripción que permitirá a los ciudadanos ser beneficiarios del Bono Familiar Universal de 760 soles durante el estado de emergencia por el coronavirus. La información que proporcionará el ciudadanos pasará por una evaluación rigurosa para constatar que se halla en una situación de vulnerabilidad.

Si consideras que debes formar parte de este padrón virtual, ingresa a la siguiente página web: registronacionaldehogares.pe, y seguir las instrucciones.

¿Cuándo podré inscribirme al bono familiar universal de 760 soles?

La titular del Midis, Ariela Luna, anunció que desde el miércoles 20 de mayo está habilitada la plataforma de inscripción de Reniec que permitirá a los ciudadanos ser beneficiarios del Bono Familiar Universal de 760 soles.

Asimismo, informó que también este 20 de mayo de 2020 se encuentra en funcionamiento la plataforma de consulta de beneficiarios del subsidio monetario. “Ya está listo, mañana (20 de mayo) empieza a pagarse y ya sale la plataforma. Como ven ya estamos en la primera parte del bono universal”, afirmó.

Bono familiar universal

¿Cómo ingresar a la plataforma del Midis?

La página oficial del Midis es www.gob.pe/midis, donde podrás encontrar toda la información que realiza en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus en Perú.

También, cuenta con una plataforma oficial para acceder a todos los bonos del Gobierno en funcionamiento (Bono de 380 soles Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Rural). Este es el LINK para acceder: “www.yomequedoencasa.pe”

¿Cómo registrarse en el padrón del Midis para el bono universal familiar?

Si no fuiste uno de los más de 500 mil empadronados del Midis para ser beneficiario del Bono Familiar Universal de 760 soles, puedes solicitar tu inscripción en la plataforma oficial de consulta del subsidio monetario.

A diferencia de los otros bonos del Gobierno (Bono de 380 soles Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Rural), solo debes ingresar a la página web del Registro Nacional de Hogares: registronacionaldehogares.pe, y seguir las instrucciones.

¿Cuál es el la plataforma para consultar el bono familiar universal?

La plataforma de consulta del Bono Familiar Universal YA se encuentra habilitada. Tal como lo aseguró la titular del Midis, Ariela Luna, ante en el Congreso de la República que los 760 soles, el proceso de consulta comenzó desde el miércoles 20 de mayo. Con ello, se habilitará las páginas web tanto de consulta e inscripción, según la ministra.

La web habilitada para saber si te corresponde el bono de 760 soles es el siguiente: bonouniversalfamiliar.pe.

LINK de la plataforma

Consulta AQUÍ la plataforma oficial en línea del Bono Familiar Universal para consultar si eres beneficiario de los 760 soles. La semana pasada la entidad informó que dicha página se encontraba en “periodo de prueba” y el 19 de mayo informó que la plataforma se habilitará el miércoles 20 de mayo, tanto de consulta de beneficiarios como de la inscripción.

El LINK de la plataforma del Bono Familiar Universal es: bonouniversalfamiliar.pe.

Bono Familiar Universal

¿Cómo consultar el bono familiar universal de 760 soles?

El Midis dio a conocer la plataforma del Bono Familiar Universal y con ello los pasos para consultar si eres beneficiario de los 760 soles, que como requisito previo quien accede no debe haberse beneficiado de los anteriores subsidios monetarios (Bono de 380 soles Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Rural).

Para ello debes ingresar a la web oficial creada especialmente para la consulta del bono: bonouniversalfamiliar.pe.

¿Cómo registrarse en el padrón del Midis para el bono universal familiar?

El padrón de beneficiarios del Bono Familiar Universal ya sido creado en base a las fuentes oficiales, de acuerdo al Decreto de Urgencia 052-2020. Sin embargo, pueden haber familias que hayan sido dejadas de lado por errores en el cruce de información. Para ello, deberás ingresar a la página del Registro Nacional de Hogares: registronacionaldehogares.pe, y seguir las instrucciones.

Una vez que lo hagas, serás redirigido a otra página del Estado donde deberás completar tus datos y seguir las instrucciones del caso.

bono familiar universal registro nacional de hogares

¿Cómo se podrá cobrar el bono familiar universal de 760 soles?

El otorgamiento del Bono Familiar Universal de S/ 760 se realizará a través del Banco de la Nación y otras entidades financieras privadas en el país. "El Banco de la Nación prioriza la atención de los beneficiarios a través de canales alternos a sus oficinas, los que pone a disposición para realizar cualquier operación bancaria con el subsidio monetario otorgado, sin cobro de comisiones o gastos”, señala el Decreto de Urgencia 052-2020.

Sin embargo, el Midis informó 4 modalidades de cobrar el subsidio monetario: depósito en cuenta, Billetera Tunki de Interbank, Banca por Celular y giro en ventanilla.

El pago del bono S/380 soles recién será cobrado a partir de mañana en provincias.

¿Cómo es la modalidad de pago para el bono familiar universal 2020?

Ariela Luna, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, anunció 4 modalidades de pago del Bono Familiar Universal de 760 soles:

Depósito en cuenta. El dinero se depositará en una entidad bancaria y podrás cobrar el monto en la red de cajeros Multired del Banco de la Nación.

Billetera Tunki de Interbank. El Bono Universal se podrá retirar en cualquier cajero Globalnet. También puedes descargar la aplicación o informarte en la página web El Bono Universal se podrá retirar en cualquier cajero Globalnet. También puedes descargar la aplicación o informarte en la página web tunki.com.pe

Banca por celular. Para retirar el dinero, sigue los siguiente pasos: 1) deberás completar los formularios con el nombre de tus padres, tu fecha y lugar de nacimiento, número telefónico y operador al que pertenece; 2) Te llegará un mensaje de texto al celular registrado, digita el código enviado para validar tu número, puedes registrar un correo electrónico de manera opcional, también puedes crear tu clave nacional y habrás tenido un registro exitoso; 3) Próximamente te llegará un SMS con una clave de ingreso a la banca celular del Banco de la Nación, no borres el mensaje; 4) Al ingresar a la banca celular con la clase asignada podrás generar tu código de 5 dígitos que te permitirá retirar el subsidio monetario. Recuerda que tu clave de retiro tiene una validez de 48 horas y podrás usarlo en cualquiera de los cajeros Multired del Banco de la Nación.

Giro en ventanilla: para cobrar los 760 soles podrás seleccionar el departamento, provincia y distrito más cercano; la agencia de banco asignado y la fecha más conveniente para ti. Si requieres más información. llama al 101 o ingresa a la página web para cobrar los 760 soles podrás seleccionar el departamento, provincia y distrito más cercano; la agencia de banco asignado y la fecha más conveniente para ti. Si requieres más información. llama al 101 o ingresa a la página web midis.gob.pe

¿Dónde cobrar el bono familiar universal de 760 soles?

Según el Decreto de Urgencia 052-2020, el otorgamiento del Bono Familiar Universal de S/ 760 se realizará a través del Banco de la Nación y otras entidades financieras privadas en el país. Por su parte, el Midis informó 4 modalidades de cobrar el subsidio monetario: depósito en cuenta, Billetera Tunki de Interbank, Banca por Celular y giro en ventanilla.

Bono Familiar Universal

¿Quiénes pueden cobrar el Bono Familiar Universal?

El presidente Martín Vizcarra afirmó en conferencia de prensa que el Bono Familiar Universal de 760 soles tiene como fin no desatender a ninguna familia peruana durante el estado de emergencia por el coronavirus. “Son nueve millones de hogares en el país y retirando a los que tienen un ingreso porque algún miembro está en planilla, quedan alrededor de 6.8 millones que necesitan el bono”, expresó el jefe de Estado.

De acuerdo al Decreto de Urgencia 052-2020 , este subsidio monetario se otorgará a favor de:

1) Hogares en condición de pobreza y pobreza extrema de acuerdo al Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).

2) Hogares beneficiarios del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS, hogares con algún integrante que sea beneficiario del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” y/o hogares con algún integrante que sea beneficiario del Programa Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza – CONTIGO a cargo del Midis.

3) Integrantes de Hogares que no se encuentren registrados en el Aplicativo de Registro Centralizado de Planillas y de Datos del Sector Público (AIRHSP), o en la planilla privada, exceptuándose a los pensionistas y a la modalidad formativa.

Por su parte, el Ministerion de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE) anunció a través de la Resolución Ministerial Nº 087-2020-TR, que el primer grupo de beneficiados está conformado por 594.763 hogares de todo el país. En tanto, aquellos hogares que no se encuentren en el padrón de beneficiarios conformados por el Midis y el MTPE, podrán inscribirse para acceder al subsidio de 760 soles y hacerle frente al impacto económico generado por la pandemia.

🗞 El #MTPE aprueba padrón del primer grupo de hogares beneficiarios en el ámbito urbano en el marco del #BonoFamiliarUniversal.



¿Qué es el Bono Familiar Universal de 760 soles?

El Bono Familiar Universal es un subsidio monetario de 760 soles que se entregará en una sola armada a la familias más vulnerables con fin de protegerlos económicamente en el estado de emergencia por el coronavirus. Aquellos, que accederán serán hogares cuyo integrante no cuenta con planilla; a familias en condición de pobreza y pobreza extrema de acuerdo al SISFOH; personas que forman parte del Programa Juntos, Pensión 65 y Contigo; entre otros estipulados en el Decreto de Urgencia 052-2020.