Bono Familiar Universal: REVISA AQUÍ el LINK de inscripción al subsidio estatal

Bono Familiar Universal 760 | Yo me quedo en casa | Luego de semanas de espera, finalmente el miércoles 20 de mayo comenzó la repartición del Bono Familiar Universal, tal como lo anticipó la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Ariela Luna. En ese sentido, la ministra informó de la habilitación de una plataforma web especial para la inscripción para las personas que cumplan con los requisitos y que hasta el momento no se hayan visto beneficiadas con ninguno de los bonos que ha dispuesto el Estado (Bono de 380 soles Yo me quedo en casa, el Bono Independiente o el Bono Rural).

De esta manera, el Gobierno de Martín Vizcarra mantiene la estrategia económica que busca atender a los hogares con menos recursos y que, por ende, se encuentran más vulnerables ante la pandemia de COVID-19 en nuestro país.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) anunció, a través de la Resolución Ministerial Nº 087-2020-TR, la conformación del primer grupo de beneficiarios, un total de 594.763 hogares de todo el país. A continuación, encuentra todos los detalles sobre el Bono Familiar Universal de S/ 760.

CONSULTA bono familiar universal

El Midis ya habilitó la plataforma oficial en línea del Bono Familiar Universal, en la cual los ciudadanos sabrán si han sido considerados en el padrón de beneficiarios de los 760 soles.

Para ingresar a ella solo debes hacer clic en el siguiente enlace: https://bonouniversalfamiliar.pe/#!/.

bono familiar universal

¿Cómo consultar si soy beneficiario del bono universal familiar de 760 soles?

Antes de consultar si eres beneficiario del Bono Familiar Universal de 760 soles, toma en cuenta que debes cumplir con los criterios de empadronamiento declarado por el Gobierno en el Decreto de Urgencia 052-2020. Estando seguro que cumples con los requisitos del Midis, puedes ingresar a la plataforma oficial de consulta: https://bonouniversalfamiliar.pe/#!/.

De acuerdo a lo estimado, el Bono familiar universal será recibido por un aproximado del 75 % de familias en el Perú, que cobrarán 760 soles, según el padrón del Midis.

bono familiar universal registro nacional de hogares

¿Dónde consultar si soy beneficiario del bono familiar universal con mi DNI?

La consulta si eres beneficiario del Bono Familiar Universal de 760 soles podrás resolverla ingresando a la plataforma en línea que el Midis habilitó para la población peruana: https://bonouniversalfamiliar.pe/#!/.

Este universo de familias está conformado principalmente por personas vulnerables en pobreza y pobreza extrema, trabajadores independientes e informales, quienes no están en las planillas de trabajadores del sector formal. Cabe mencionar que el MTPE anunció, a través de la Resolución Ministerial Nº 087-2020-TR, que el primer grupo de beneficiados está conformado por 594.763 hogares de todo el país.

¿Cuándo comenzará a pagarse el bono familiar universal de 760 soles?

La titular del Midis, Ariela Luna, informó que desde el 20 de mayo de 2020 está disponible el pago del Bono Familiar Universal de 760 soles para todos los peruanos que no se beneficiaron con los otros bonos en funcionamiento: Bono de 380 soles Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Rural.

Bono familiar universal

¿Existe alguna inscripción para el bono familiar universal de 760 soles?

El Midis informó que, a diferencia de los bonos (Bono de 380 soles Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Rural), el Bono Familiar Universal sí contará con un proceso de inscripción, para aquellos peruanos y peruanos que no fueron incorporados en el padrón de beneficiarios de los 760 soles.

Para ello, deberás ingresar a la página del Registro Nacional de Hogares: https://registronacionaldehogares.pe/login, y seguir las instrucciones. Allí se pedirá completar información personal como tus nombres, dirección de tu vivienda y DNI para constatar que se trata de personas o familias que no estén consideradas en los sistemas de focalización.

¿Cómo inscribirse al bono universal familiar en Perú?

La titular del Midis, Ariela Luna, comentó a ATV que para acceder al Bono Universal se creó el registro nacional de hogares en base a los DNI, el censo del 2017 y el padrón general de hogares. Esto para aquellos que no estén en esa lista de beneficiarios de los 760 soles y que no han sido considerados en bonos anteriores (Bono de 380 soles Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Rural).

Para inscribirte en este padrón digital, solo debes ingresar al siguiente enlace: https://registronacionaldehogares.pe/login,

¿Dónde inscribirse al bono familiar universal de 760 soles?

Cuando entre en funcionamiento la página web de consulta Bono Familiar Universal, podrán inscribirse para cobrar los S/ 760 quienes no aparezcan como beneficiarios de algún otro bono estatal como ‘Yo me quedo en casa’, ‘Bono independiente’ y ‘Bono rural’.

🚨 CUIDADO | No existe ninguna página oficial para ayuda económica que solicite el registro de datos.

En este momento seguimos trabajando en la entrega del subsidio monetario #YoMeQuedoEnCasa y el #BonoRural. pic.twitter.com/icgSU23WnJ — MIDIS (@MidisPeru) May 17, 2020

¿Cómo ingresar a la plataforma del MIDIS?

En la página web oficial del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), encontrarás toda la información sobre los bonos que otorga el Gobierno durante la emergencia nacional.

Puedes acceder a su plataforma virtual en el siguiente enlace: https://www.gob.pe/midis

¿Cómo registrarse en el padrón del Midis para el bono universal familiar?

Si no eres uno de los más de 500 mil empadronados del Midis para ser beneficiario del Bono Familiar Universal de 760 soles, puedes solicitar tu inscripción en la plataforma oficial de consulta del subsidio monetario.

A diferencia de los otros bonos del Gobierno (Bono de 380 soles Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Rural), solo debes ingresar a la página web del Registro Nacional de Hogares: https://registronacionaldehogares.pe/login, y seguir las instrucciones.

¿Cuál es el la plataforma para consultar el bono familiar universal?

Javier Palacios, viceministro de Promoción del Empleo, sostuvo que la página https://bonouniversalfamiliar.pe/#!/, será la única web de consulta del Bono familiar universal, donde se les informará a los ciudadanos qué documentos necesitan para ver si son beneficiarios del subsidio de 760 soles.

Bono familiar universal

LINK del bono universal familiar de 760 soles

Este es el LINK de la plataforma oficial en línea del Bono Familiar Universal para consultar si eres beneficiario de los 760 soles. La semana pasada la entidad informó que dicha página se encontraba en “periodo de prueba” y, finalmente, fue habilitada el último miércoles 20 de mayo, tanto de consulta de beneficiarios como de la inscripción.

Mientras tanto, el LINK de la plataforma de inscripción al Bono Familiar Universal es: https://registronacionaldehogares.pe/login.

Ariela Luna

¿Cómo consultar el bono familiar universal de 760 soles?

El Midis dio a conocer la plataforma del Bono Familiar Universal y con ello los pasos para consultar si eres beneficiario de los 760 soles, que como requisito previo quien accede no debe haberse beneficiado de los anteriores subsidios monetarios (Bono de 380 soles Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Rural).

Para ello debes ingresar a la web oficial creada especialmente para la consulta del bono: https://registronacionaldehogares.pe/login.

bono familiar universal registro nacional de hogares

¿Cómo registrarse al bono universal familiar en Perú?

El padrón de beneficiarios del Bono Familiar Universal ya ha sido creado en base a datos oficiales, de acuerdo al Decreto de Urgencia 052-2020. Sin embargo, pueden haber familias que hayan sido dejadas de lado por errores en el cruce de información. Para ello, deberás ingresar a la página del Registro Nacional de Hogares: https://registronacionaldehogares.pe/login, y seguir las instrucciones.

¿Cómo se podrá cobrar el bono familiar universal de 760 soles?

Entrando al LINK OFICIAL del Bono Familiar Universal podrás conocer cuáles serán las formas de cobro que existirán para acceder a este subsidio económico.

Mientras tanto el Decreto de Urgencia 052-2020 adelantó que podrá cobrarse vía el Banco de la Nación y otras entidades financieras privadas del Perú.

Para el #BonoUniversal se ha creado el Registro Nacional de Hogares en base a los DNI, el censo del 2017 y el Padrón General de Hogares. Los hogares que no están en esa lista y que no han sido considerados en bonos anteriores se podrán inscribir en una próxima nueva plataforma. — MIDIS (@MidisPeru) May 14, 2020

¿Cómo es la modalidad de pago para el bono familiar universal 2020?

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, afirmó se evaluaron diversas vías para hacer más efectiva la entrega del bono: depósitos, aplicaciones o Banca móvil. “Todas las metodologías que nos proponga el sistema informático también serán utilizadas", remarcó Zeballos.

En ese sentido, se habilitaron las siguientes modalidades de pago:

¡ATENCIÓN!

Se inició el pago del Bono Familiar Universal.

Consulta en https://t.co/LIcyZHV2u8 y revisa la modalidad de pago que se te asignó.

Mira este video tutorial ▶️ 👇 pic.twitter.com/a08JwlQvFP — MIDIS (@MidisPeru) May 21, 2020

¿Dónde cobrar el bono familiar universal de 760 soles?

El otorgamiento del bono de S/ 760 se realizará a través del Banco de la Nación y otras entidades financieras privadas en el país.

Asimismo, el BN prioriza la atención de los beneficiarios a través de canales alternos a sus oficinas, los que pone a disposición para realizar cualquier operación bancaria con el subsidio monetario otorgado, sin cobro de comisiones o gastos.

¿Quiénes recibirán el bono familiar universal 2020?

En sus últimas conferencias de prensa, el presidente Martín Vizcarra señaló que a través del Bono Familiar Universal el Gobierno busca que no haya ningún hogar peruano desatendido en la cuarentena.

“Son nueve millones de hogares en el país y retirando a los que tienen un ingreso porque algún miembro está en planilla, quedan alrededor de 6.8 millones que necesitan el bono”, expresó el jefe de Estado.

Asimismo, comentó que las familias que por algún motivo no fueron consideradas dentro del patrón podrán inscribirse para recibir el subsidio de S/760.

¿Qué es el bono familiar universal?

El Bono Familiar Universal es un subsidio monetario de 760 soles que se entregará a las familias que no tienen a ningún integrante en planilla; a hogares en condición de pobreza y pobreza extrema de acuerdo al SISFOH; personas que forman parte del Programa Juntos, Pensión 65 y Contigo; entre otros estipulados en el Decreto de Urgencia 052-2020.