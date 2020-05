Bono Rural: ¿cómo cobrar los 760 soles del subsidio que otorga el Midis?

Bono Rural 760 Quédate en casa | Más de 837.000 hogares en condición de pobreza y pobreza extrema de las zonas rurales más alejadas de nuestro país podrán verse beneficiadas con los 760 soles del Bono Rural que el Estado viene repartiendo desde el último 14 de mayo. Para consultar a quiénes les corresponde este subsidio, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) lanzó una plataforma virtual donde la población en general puede saber si califica para el pago de este bono ingresando los datos de su DNI.

Con esta medida extraordinaria, anunciada por el presidente Martín Vizcarra por medio del Decreto de Urgencia N° 042-2020, el Ejecutivo planea proveer a las familias más vulnerables por la pandemia de coronavirus un soporte económico con el cual puedan sobrellevar el estado de emergencia. Junto con el Bono Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Familiar Universal, se espera que el total de hogares atendidos alcance los 6,8 millones, a los cuales se motiva a guardar hasta el final la cuarentena decretada para evitar la expansión de la COVID-19 en el Perú.

CONSULTA Bono rural 760 soles

Entérate en esta nota cómo consultar si fuiste elegido como beneficiario del Bono Rural de 760 soles, cuáles son los pasos a seguir para cobrar el dinero del subsidio, cuándo, cómo y dónde solicitar el dinero. Además, puedes revisar las plataformas de los otros bonos para saber si te corresponde alguno de estos paquetes de ayuda monetario que otorga el gobierno peruano.

¿Cómo saber si soy beneficiario del bono rural de 760 soles?

Para saber si fuiste elegido como beneficiario del Bono Rural, el Midis ha dispuesto varios canales de información para que el público en general puede despejar sus dudas respecto al subsidio: una página web oficial para el bono, la línea gratuita 101 para consultas telefónicas y 375 tambos o centros de atención a lo largo de 21 departamentos en los que la población que vive en zonas con acceso limitado a internet no solo puede comprobar si ha sido elegida para el pago, sino que también recibirá asesoría sobre cómo hacer efectivo el cobro.

¿Dónde consultar si soy beneficiario del bono rural 2020 con mi DNI?

Para realizar la consulta sobre tu inclusión en la lista de beneficiarios del Bono Rural, ingresa al siguiente enlace: bonorural.pe. En dicha página, tendrás que registrar tu número de DNI y la fecha de emisión del mismo para que el sistema te notifique si calificas o no para el pago. Además, si te corresponde el bono, se te informará la modalidad para cobrarlo.

¿Cuándo comienza la entrega del bono rural Yo me quedo en casa?

El Midis empezó con el reparto del Bono Rural el último jueves 14 de mayo. Según las disposiciones del Ejecutivo, las personas que hayan sido elegidas como beneficiarias tendrán hasta 30 días después del final de la emergencia para cobrar el bono.

¿Cuál es la página web del bono rural de 760 soles?

El Bono Rural cuenta con la siguiente página web donde las personas pueden saber si fueron elegidas como acreedoras al pago: https://bonorural.pe/#!/.

LINK del bono rural de 760 soles

Para acceder a la plataforma oficial del Bono Rural, puedes hacer clic en el siguiente LINK. Cuando hayas ingresado al portal, registra los datos que te pide la página y descubre si fuiste beneficiado con el bono.

Bono rural Yo me quedo en casa

El Bono Rural 2020 de 760 soles es uno de los cuatro bonos creados por el gobierno peruano para ayudar al grueso de la población peruana para sobrellevar el estado de emergencia decretado a causa de la expansión del coronavirus. Tiene como meta atender a más de 837.000 hogares a nivel nacional, para lo cual se ha destinado un presupuesto de 86 millones de soles.

¿Cómo saber si accedo al bono rural 2020?

Puedes saber si tu familia es beneficiaria del Bono Rural ingresando a la plataforma oficial habilitada por el Midis y registrando los datos de tu DNI o de algún otro miembro de tu hogar. De esta forma, podrás verificar si has sido elegido para el pago de los 760 soles.

¿Cómo inscribirse al bono rural agrario?

A diferencia del Bono Familiar Universal, que sí cuenta con una plataforma de inscripción, para el Bono Rural no está disponible la opción de inscribirse, pues el padrón de beneficiarios ha sido elaborado teniendo en cuenta los registros de familias en condición de pobreza y pobreza extrema en las bases de datos de las que dispone el Midis.

¿Dónde inscribirse al bono rural de 760 soles?

Debido a que no existe la opción de inscribirse, no se cuenta tampoco con alguna página oficial para la inscripción al Bono Rural. El Midis ha alertado a la población a no dejarse engañar por sitios web o mensajes de texto falsos.

¿Quiénes recibirán el bono rural Agrario de 760 soles?

El Bono Rural ha sido creado para favorecer a más de 837.000 hogares de las zonas rurales con la clasificación de pobres o pobres extremos. Para seleccionar a los beneficiarios, se han considerado los datos existentes en el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) y otros registros del Midis, así como padrones de los organismos adscritos y programas especiales del Ministerio de Agricultura (Minagri), según lo dispuesto por el Decreto de Urgencia N° 042-2020.

Además, no podrán recibir este bono quienes estén contemplados en la entrega de cualquiera de los otros tres subsidios (Bono Yo me quedo en casa, Bono Independiente, Bono Familiar Universal).

¿Cómo cobrar el bono rural de 760 soles?

El Midis informó que existen tres modalidades para cobrar el dinero correspondiente al Bono Rural:

1- Depósito en cuenta: Para aproximadamente 110.000 hogares, los 760 soles les serán abonados en sus cuentas del Banco de la Nación, Banco de Crédito BCP, Interbank, Caja Arequipa, Caja del Santa, Caja Huancayo, Caja Los Andes, Caja Raíz o Financiera Compartamos. El dinero podrá ser retirado en cajeros, agentes o locales de estas entidades.

2- Banca celular: Con esta opción se atenderán a más de 485.000 hogares, cuyos miembros podrán retirar sus bonos en cajeros automáticos Multired del Banco de la Nación con un código especial que les será enviado al teléfono celular que registren en la plataforma de consulta.

3- Distribución directa: Por último, más de 140.000 hogares que se ubican en las zonas más alejadas del país tendrán la facilidad de cobrar el bono cerca de su lugar de residencia, ya que el Estado transportará el dinero del subsidio por medio de vehículos de Empresas Transportadoras de Valores (ETV), también conocidos como “carritos pagadores”. En el portal bonorural.pe cada beneficiario podrá conocer cuándo y dónde ubicar los vehículos más próximos a su domicilio.

¿Dónde cobrar el bono agrario en zona rural 2020?

Como ya se mencionó, los lugares para el cobro del Bono Rural dependen de la modalidad de pago que le haya tocado a cada beneficiario. En el caso del depósito en cuenta, los 760 soles podrán ser retirados en agentes, cajeros o locales del Banco de la Nación, Banco de Crédito BCP, Interbank, Caja Arequipa, Caja del Santa, Caja Huancayo, Caja Los Andes, Caja Raíz o Financiera Compartamos.

Para quienes se les haya designado la entrega del bono a través de la banca por celular, el cobro podrá hacerse efectivo en cualquier cajero o agente Multired del Banco de la Nación siguiendo el procedimiento indicado en la plataforma oficial del bono. Por último, para las zonas más remotas del país, el Gobierno dispuso que el dinero sea transportado por vehículos de empresas transportadoras de valores (ETV), con la finalidad de que la población beneficiada con el subsidio pueda acceder a él lo más cerca posible a su domicilio.

¿En qué bancos se podrá cobrar el bono rural de 760 soles?

Para el pago del Bono Rural, el Estado ha dispuesto que, además del Banco de la Nación, los beneficiarios puedan retirar el dinero en cualquiera de las siguientes entidades financieras: Banco de Crédito BCP, Interbank, Caja Arequipa, Caja del Santa, Caja Huancayo, Caja Los Andes, Caja Raíz o Financiera Compartamos.

Recuerda que podrás cobrar el bono en cajeros, agentes o locales de estas instituciones, siempre que tu modalidad de pago sea depósito en cuenta.

¿Puedo cobrar el bono rural si ya recibí otro bono del estado?

No. Así como los que reciben el Bono Independiente, Bono Yo me quedo en casa y Bono Familiar Universal no pueden cobrar el Bono Rural, los beneficiario de este subsidio tampoco pueden solicitar el pago de ninguno de los anteriores. El Ejecutivo ha dispuesto que a cada familia u hogar contemplado en el plan de ayuda económica solo le corresponda un bono.

¿Qué es el bono rural 2020?

El Bono Rural es uno de los subsidios anunciados por el gobierno peruano para aliviar el impacto económico que la pandemia de coronavirus ha producido en el 75 % de las familias a nivel nacional, las cuales no cuentan con ingresos mensuales comprobados. La finalidad de este bono en específico es atender a la población que vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema en el ámbito rural, aproximadamente 837.000 hogares a lo largo del país.

¿Cuáles son los bonos que está entregando el estado peruano 2020?

Además del Bono Rural, el Estado viene repartiendo otros tres bonos, cada uno de 760 soles (algunos de ellos en una sola armada, otros en dos partes de S/ 380 cada una) los cuales ya cuentan con una página web oficial para consultas:

- Bono Yo me quedo en casa: https://bono2.yomequedoencasa.pe/#!/

- Bono Independiente: https://www.bonoindependiente.pe/

- Bono Familiar Universal: https://bonouniversalfamiliar.pe/#!/

Para este último, también se ha dispuesto una plataforma de inscripción (la cual estará vigente solo por diez días) a la que puedes acceder haciendo clic AQUÍ.