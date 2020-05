Bono Familiar Universal: ¿Cuándo estará habilitada la plataforma virtual de inscripción?

Bono Familiar Universal plataforma virtual y LINK de inscripción | Esta semana arranca el pago de los 760 soles del Bono Familiar Universal. Ello, de acuerdo a lo último que ha compartido Ariel Luna, ministra de Desarrollo e Inclusión Social. La plataforma de inscripción estará disponible para las personas que hasta la fecha no hayan cobrado ninguno de los bonos que viene otorgando el Estado –entiéndase el Bono de 380 soles Yo me quedo en casa, el Bono Independiente o el Bono Rural- y que cumplan los requisitos pautados por el Ejecutivo. De esta manera, el Gobierno peruano continúa con su estrategia para socavar el impacto económico en la población vulnerable por la pandemia de coronavirus. Así reza el plan de acción formulado en el Decreto de Urgencia 052-2020, en el cual se establecieron medidas para reducir el impacto negativo en la economía de los hogares afectados por las medidas de aislamiento e inmovilización social obligatoria a nivel nacional”.

Hasta el momento, la plataforma web del subsidio económico está en “período de prueba”, pero la próximamente estará habilitada, de acuerdo con el Midis. No obstante, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo MTPE hizo público, por medio de la Resolución Ministerial Nº 087-2020-TR, la creación del primer grupo de beneficiaros: un total de 594.763 hogares de todo el país. En esta nota encontrarás todos los detalles sobre el Bono Familiar Universal de S/ 760.

¿Qué necesitas para cobrar el Bono Familiar Universal?

De acuerdo al Decreto de Urgencia 52-2020, el fin de la formación del Bono Familiar Universal del 760 soles radica en “aprobar medidas adicionales extraordinarias, en materia económica y financiera, para disminuir la afectación de la medida de aislamiento social obligatorio en los hogares del país”. Este subsidio monetario beneficiará a más de 6 000.000 de familiar en situación de pobreza y pobreza extrema; trabajadores independientes e informales, quienes no están en planilla. También, de no estar en los anteriores subsidios monetarios del Gobierno, tales como Bono de 380 soles Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Rural.

🚨 CUIDADO | No existe ninguna página oficial para ayuda económica que solicite el registro de datos.

En este momento seguimos trabajando en la entrega del subsidio monetario #YoMeQuedoEnCasa y el #BonoRural. pic.twitter.com/icgSU23WnJ — MIDIS (@MidisPeru) May 17, 2020

Midis Bono Familiar Universal

El Bono Familiar Universal, de acuerdo con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión (Midis), está conformado por el bono Yo me quedo en casa de 380 soles, el bono rural y el bono independiente. A propósito de estos subsidios, falta uno más que se entregará al restante 2.3 millones de hogares que no se ha cubierto, detalló Patricia Balbuena, viceministra del Midis.

¿Quiénes pueden cobrar el Bono Familiar Universal?

El Bono Familiar Universal de 760 soles tiene como finalidad no desatender a ninguna familia peruana durante el estado de emergencia por el coronavirus. “Son nueve millones de hogares en el país y retirando a los que tienen un ingreso porque algún miembro está en planilla, quedan alrededor de 6.8 millones que necesitan el bono”, expresó el presidente Martín Vizcarra.

Según el Decreto de Urgencia 052-2020 , este subsidio monetario se otorgará a favor de:

1. Hogares en condición de pobreza y pobreza extrema de acuerdo al Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).

2. Hogares beneficiarios del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS, hogares con algún integrante que sea beneficiario del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” y/o hogares con algún integrante que sea beneficiario del Programa Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza – CONTIGO a cargo del Midis.

3. Integrantes de Hogares que no se encuentren registrados en el Aplicativo de Registro Centralizado de Planillas y de Datos del Sector Público (AIRHSP), o en la planilla privada, exceptuándose a los pensionistas y a la modalidad formativa.

Por su lado, el MTPE hizo un anuncio por medio de la Resolución Ministerial Nº 087-2020-TR, que el primer grupo de beneficiados está conformado por 594.763 hogares de todo el país. Mientras que por otro lado, aquellos hogares que no se encuentren en el padrón de beneficiarios conformados por el Midis y el MTPE, podrán inscribirse para acceder al subsidio de 760 soles y hacerle frente al impacto económico generado por la pandemia.

Bono familiar universal

¿Cómo acceder al Bono Familiar Universal?

Los ciudadanos que buscan cobrar el Bono Familiar Universal de 760 soles ameritan cumplir los criterios de empadronamiento declarado por el Gobierno, a través del Decreto de Urgencia 052-2020. El Midis habilitará próximamente la plataforma oficial de consulta para que los ciudadanos conozcan si figuran o no el padrón de beneficiarios.

También, a diferencia de los demás bono actuales (Bono de 380 soles Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Rural), en esta ocasión si habrá un proceso de inscripción para aquellos que quieran cobrar el Bono Familiar Universal en la coyuntura de la COVID-19, tras saber de que no fueron considerados como beneficiarios, según el Gobierno.

¿Cuándo se lanzará la plataforma virtual?

De acuerdo con información del Midis, la página web para el Bono Familiar Universal de 760 soles está en “periodo de prueba”, y está próxima a ser habilitada para cerca del 75 % personas en situación de vulnerabilidad ante la declaratoria del estado de emergencia.

¿Cuál es la página para inscribirse para el bono familiar universal de 760 soles?

El Gobierno está trabajando el padrón de beneficiarios del Bono Familiar Universal de 760 soles y se dará a conocer la semana entrante, por medio de su plataforma en línea, en la que los ciudadanos podrán saber si han sido considerados. No obstante, el Midis informó que aquellos que no son beneficiarios por el Gobierno, tendrán la oportunidad de inscribirse para acceder a cobrar el subsidio monetario, pero será previa evaluación de la entidad.

¿Cómo inscribirse al Bono Familiar Universal?

La titular del Midis, Ariela Luna, dijo en conversación con ATV que para el Bono Universal se ha establecido el registro nacional de hogares en base a los DNI, al censo del 2017 y al padrón general de hogares.

Quienes no figuren en esa lista y que no han sido considerados en bonos anteriores, se podrán inscribir en una próxima nueva plataforma, adelantó la ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

¿Cuál es la plataforma de inscripción para el Bono Familiar Universal?

La cabeza de la cartera del Midis, Ariela Luna, puntualizó en una entrevista que está todavía en proceso el LINK para que los peruanos puedan consultar si son beneficiarios del Bono Familiar Universal.

¿Cómo consultar el Bono Familiar Universal 760 soles con DNI?

El Bono familiar universal será recibido por un aproximado del 75 % de familias en el Perú, según lo estimado. Estas cobrarán 760 soles, en relación al padrón del Midis. El panorama en la que están estas personas se conocerá en la página web que será habilitada en los días siguientes.

“Estamos probando la plataforma a nivel informático con el Reniec solo para las familias que no han podido acceder a ningún bono, a modo de declaración jurada con datos verdaderos, porque si ponen datos falsos pueden ser acusados de falsedad genérica”, detalló Patricia Balbuena, viceministra de Prestaciones Sociales.

¿Cuál es la página web del Midis?

La página web oficial del Midis es: www.gob.pe/midis. En esta podrás hallar toda la información acerca de las acciones que puedes hacer, como de los bonos que ofrece el Gobierno en la emergencia sanitaria. No obstante, el Midis habilitó una plataforma virtual particularmente sobre los bonos actuales del Gobierno (Bono de 380 soles Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Rural) en el cual podrás hallar información oficial: yomequedoencasa.midis.gob.pe.

Plataforma "Yo me quedo en casa" del Midis. Foto: captura.

¿En qué bancos se podrá cobrar el Bono Familiar Universal?

El cobro del Bono Familiar Universal de S/ 760 se dará a través del Banco de la Nación y otras entidades financieras privadas en el país. "El Banco de la Nación prioriza la atención de los beneficiarios a través de canales alternos a sus oficinas, los que pone a disposición para realizar cualquier operación bancaria con el subsidio monetario otorgado, sin cobro de comisiones o gastos”, señala el Decreto de Urgencia 052-2020.

¿Cuántas veces será entregado el subsidio?

Martín Vizcarra dispuso que el Bono Familiar Universal de 760 soles será ofrecido a las familias de pobreza y extrema pobreza en una sola armada durante el estado de emergencia nacional.

¿Qué es el Bono Familiar Universal de 760 soles?

El Bono Familiar Universal es un subsidio del Estado de 760 soles que se otorgará a las familias que no cuentan con ningún integrante en planilla; a casas en condición de pobreza y pobreza extrema de acuerdo al SISFOH; personas que forman parte del Programa Juntos, Pensión 65 y Contigo; entre otros estipulados en el Decreto de Urgencia 052-2020.

¿Cuáles son los links oficiales de los bonos del Estado peruano?

El Bono Familiar Universal de 760 soles es el último subsidio monetario decretado por el Gobierno, puesto que, actualmente, están en funcionamiento tres bonos para familias en situación de vulnerabilidad que son:

- Segundo bono de 380 soles Yo me quedo en casa: bono2.yomequedoencasa.pe

- Bono Independiente de S/ 760: www.bonoindependiente.pe

- Bono Rural de 760 soles: bonorural.pe

¿Qué sucede si no figuro en el padrón de beneficiarios?

Ariela Luna , ministra del Midis, destacó que las familias que no estén consideradas dentro del padrón de beneficiarios de los bonos que está entregando el Gobierno, podrá hacerlo a través de una plataforma especial que se habilitará exclusivamente para estos casos.

“Los hogares que no están en esa lista y que no han sido considerados en bonos anteriores, se podrán inscribir en una próxima nueva plataforma. Este Bono Universal viene a ser, de facto, un bono complementario, pues incluye a las familias que por algún motivo no resultaron beneficiados en los anteriores bonos”, señaló la ministra Luna.

¿En qué bancos se puede cobrar el Bono Familiar Universal?

Vicente Zeballos, presidente del Consejo de Ministros, dijo que el retiro del Bono Familiar Universal de 760 soles no solo será cobrado del Banco de la Nación, sino también a través de todos los bancos del sistema financiero.

“En principio se va a comprometer a todo el sistema financiero, esto no se va a pagar únicamente por el Banco de la Nación, y todas las metodologías que nos proponga el sistema informático también serán utilizadas”, declaró en la Red de Comunicación Regional (RCR).

¿Se puede cobrar el Bono Familiar Universal con DNI vencido?

Debido a que durante el estado de emergencia las entidades estatales no estarán funcionando de manera presencial, el Gobierno decidió que las personas que tengan DNI caduco podrán realizar sus trámites con normalidad, hasta que este llegue a su fin.