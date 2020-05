Las reservas internacionales netas

César Caro

De cuando en vez, escuchamos orgullosas noticias respecto a que las RIN del Perú, que están compuestas por tenencias en oro y plata, billetes y monedas extranjeros, depósitos y certificados de depósito de divisas por períodos no mayores a 90 días, títulos emitidos por organismos internacionales, aceptaciones bancarias especiales no mayores a 90 días, entre otras, continúan incrementándose a tal punto que a fines del mes de abril bordeaban los US$ 74,331 millones, resaltándose también que nuestro país es el sexto productor mundial de oro. (La producción de oro de Perú a finales de 2019 fue de 4,35 millones de onzas (135,3 Tm), un 5% menos que los 4,59 millones (142,7 Tm) del año pasado, según una estimación realizada por analistas de Scotiabank).

Empero, no se precisa o se obvia señalar a cuánto asciende la deuda pública y privada del país, como también cuál es la cantidad y porcentaje de oro físico que existe en las RIN, dato último de suma importancia, dado que el dólar respecto al metal precioso se ha devaluado de 1960 a la fecha cerca de 35 veces. ¿Imagínense si antaño y ahora tuviésemos mayor porcentaje de oro en las RIN?

La onza de oro valía U$ 35.27, siendo hoy de aproximadamente US$ 1,281.65 cifra que se espera que se incremente más aun, tanto como consecuencia de la pandemia del COVID-19, como debido a que China en el ámbito de la guerra comercial que viene librando con los EE.UU., está comprando oro mientras se deshace de bonos del Tesoro estadounidense. (Aquí cabe decir que los bonos en poder de China alcanzaron su nivel máximo: 1,32 billones de dólares el 2011. Al día de hoy, este nivel ha descendido hasta 1,1 billones y sigue bajando. En porcentaje, China ha pasado de tener en 2011 el 14% de los bonos emitidos a apenas la mitad). OJO: billones de dólares, significando cada billón un millón de millones. (La nomenclatura en EE.UU. y Francia es diferente a la del resto del mundo).

Y a todo esto ¿a cuánto asciende la deuda del Perú? Si bien es cierto que somos uno de los países con menor endeudamiento respecto a su PBI, a junio del 2018, la deuda pública y privada ascendía a US$ 75,427 mil millones de dólares, que debe haberse incrementado por la emisión reciente de bonos. Claro está que con fecha de vencimiento en algunos casos al año 2035.

Y si a lo anterior agregamos que del total de las RIN tan solo corresponden a mayo del 2020, US$ 1,914 millones en oro, --el volumen físico es de 1,1 millones de onzas troy--, cabría preguntarnos si acaso no somos vulnerables en grado sumo a una posible crisis del dólar moneda en torno a la cual giran nuestras reservas y economía. ¿Por qué siendo el sexto productor de oro en el mundo, no recurrimos a acumular más, sabedores que históricamente funciona como refugio de valor en momentos de inestabilidad financiera? En el caso de Latinoamérica, no obstante ser el sexto productor mundial, tenemos menos reservas que México, Venezuela, Brasil, Argentina e incluso Bolivia. ¿No será porqué en el fondo “somos dueños de nada” ante el poder de las empresas extractivas? que nos hacen pensar con Marx, (Groucho y no Karl), que es cierto que “hay muchas cosas más importantes en la vida que el dinero, pero, ¡cuestan tanto…!”