LINK Bono Rural 2020: Cómo saber si soy beneficiario de los 760 soles y WEB oficial para la consulta

El gobierno, por medio del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social comunicó que hoy, 17 de mayo, empezaron los pagos del bono agrario rural al autorizarse el Decreto de Urgencia N° 042-2020, esta medida beneficia a más de 837 mil familias del sector rural que se ve afectada por la crisis económica a causa del brote del nuevo coronavirus en las zonas rurales de pobreza y pobreza extrema. Por medio de la página web bonorural.pe, podrás conocer si fuiste uno de los seleccionados para recibir este subsidio agrario, así como las fechas y donde cobrar los 760 soles. Los encargados de esta ayuda económica son el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), junto al Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI).

Consultas para quienes no tienen acceso a internet

Debido a las limitaciones de internet que pueden haber dentro de las zonas rurales, el MIDIS ha habilitado 375 Tambos o plataformas de servicios que se encuentran ubicadas en 21 departamentos del país. De esta forma, se pondrá a disposición más de 400 mil hogares que cuenten con redes de internet para poder ingresar a la plataforma.

Bono rural LINK consulta si soy beneficiario

Para conocer si soy beneficiario del bono rural debes de seguir los siguientes pasos:

1) Ingresa a la web: https://bonorural.pe/

2) Escribe tu número de DNI y fecha de emisión del mismo.

3) Finalmente, haz en consultar. Inmediatamente conocerás si eres seleccionado para contar con el bono de 760 soles, así como la fecha y lugar de cobro

Para conocer si eres beneficiario del Bono Rural de 760 soles, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) habilitó un LINK que puedes consultar con tu número de tu DNI haciendo clic aquí.

¡Atención, Perú!

Ya está disponible el #BonoRural, subsidio económico que beneficiará a más de 837 mil hogares en pobreza y pobreza extrema del ámbito rural. Para saber si eres uno de los beneficiarios ingresa a https://t.co/umCu6htpsw#PerúEstáEnNuestrasManos#YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/bh7SoGAhfc — MIDIS (@MidisPeru) May 14, 2020

Modalidades de pago del bono rural 760 soles

1. Depósito en cuenta: alrededor de 110 mil hogares tendrán que acercarse a los locales de las siguientes entidades bancarias: Banco de la Nación, Banco de Crédito BCP, Interbank, Caja Arequipa, Caja del Santa, Caja Huancayo, Caja Los Andes, Caja Raíz y Financiera Compartamos. El cobro del bono rural se dispondrá desde el día de hoy.

2. Banca celular: destinado a 485 mil hogares. Ellos podrán retirar sus bonos en cajeros automáticos Multired del Banco de la Nación.

3. Giro: serán 100 mil los hogares que deberán acercarse a ventanilla de las siguientes entidades financieras: BBVA Banco Continental, Interbank, Banco de Comercio, Caja Metropolitana, Caja del Santa y Caja Raíz.

4. Distribución directa: beneficia a más de 140 mil hogares de las localidades más alejadas del país mediante vehículos de Empresas Transportadoras de Valores (ETV). Esta modalidad de pago se utiliza de manera periódica con los subsidios económicos de otros programas sociales gestionados por el MIDIS.

Para conocer si eres seleccionado a cobrar el Bono Rural de 760 soles, debes consultar en esta página: bonorural.pe. De esta manera, podras acceder a la información de último minuto respecto a si accediste a este subsidio estatal por parte del Midis.

¿Cómo saber si accedo al bono rural 2020?

La única manera de conocer si su familia es beneficiaria del Bono Rural 2020 es por medio de los canales oficiales del Midis.

Para saber si fuiste elegido para cobrar este subsidio puedes encontrarlo presionando aquí. No olvides que es a través de esta plataforma y no mediante mensajes de texto a sus celulares, como informaron las autoridades para evitar caer en estafas.

ATENCIÓN:

Hoy se inicia el #BonoRural, subsidio que beneficiará a más de 837 mil hogares rurales. Ingresa a https://t.co/umCu6htpsw

Mas detalles 👇 #PerúEstáEnNuestrasManos pic.twitter.com/dfg4OdK2Bv — MIDIS (@MidisPeru) May 14, 2020

Número para consultas del bono rural

Si se desea realizar preguntas acerca del bono rural, el MIDIS ha puesto a disposición la línea gratuita 101 para resolver todas las dudas que tenga la población con respecto a la entrega del Bono Rural 2020. Debes de considerar que el horario de atención es de lunes a domingo de 8:30 a. m. a 8:00 p. m.

¿Quiénes recibirán el bono rural de 760 soles?

Los beneficiarios de este bono son cerca de 1 millón 98 mil familias del sector rural que accederán a 760 soles para el cual el Gobierno ha calculado un presupuesto de 86 millones.

Los seleccionados son hogares en estado de pobreza y pobreza extrema que han sido identificados en base a un padrón del Midis, que ha tomado en cuenta datos del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), así como de otros mecanismos de focalización.

¿Dónde cobrar el bono agrario en zona rural 2020?

El retiro de los 760 soles del Bono Rural se puede cobrar en cualquier sede de los bancos pertenecientes al sistema financiero nacional. Asimismo, hay la opción de hacer la transacción de forma virtual. En casos excepcionales se podrá recibir el dinero en el propio domicilio.

El pago del #BonoRural ya inició.

Tenemos tres modalidades de pago

💳 Depósito en cuenta

📲 Banca celular

🚚 Carritos pagadores

Conoce el proceso de cada una para realizar el cobro. ⬇️ https://t.co/cwU5NkXcuL — MIDIS (@MidisPeru) May 16, 2020

¿Puedo cobrar el bono rural si ya recibí otro bono del estado?

Esto no es posible. Cada uno de los bonos creados por el Estado es excluyente, por lo que si ya fue beneficiado con el Bono Independiente o Bono Yo me quedo en casa no podrá cobrar este Bono rural. Igualmente, quienes cobren el bono rural no tendrán permitido solicitar cualquiera de los otros subsidios existentes.

Midis advierte de link falso en Whatsapp del bono rural 2020

A través de redes sociales, el Midis manifestó que ellos no mandan mensajes por Whatsapp a los afiliados del Bono rural 2020 donde piden ingresar a un link que no es el oficial (el original es bonorural.pe).

🚨 CUIDADO | No existe ninguna página oficial para ayuda económica que solicite el registro de datos.

En este momento seguimos trabajando en la entrega del subsidio monetario #YoMeQuedoEnCasa y el #BonoRural. pic.twitter.com/icgSU23WnJ — MIDIS (@MidisPeru) May 17, 2020

Con estos escritos, desconocidos buscan sustraer información de los seleccionados a cobrar los 760 soles.

¿Qué es el bono rural 2020?

El Bono Rural es el apoyo económico que busca atender a más de 1 098 000 familias en el país que poseen como principal sustento la agricultura familiar. Mediante la Resolución Ministerial Nº 079-2020-MIDIS se dispuso que cada familia recibirá un pago de 760 soles para apoyarlos en la crisis económica a causa del coronavirus.

¿Cuáles son los bonos que está entregando el estado peruano 2020?

Si quieres saber acerca de los diferentes apoyos económicos que ha proporcionado el Estado puedes ingresar a los canales oficiales que se han designado para cada uno:

Bono 380 soles: bono2.yomequedoencasa.pe

Bono Independiente: bonoindependiente.pe

Bono Rural: bonorural.pe

Bono Familiar Universal: se espera la publicación de la página oficial en los siguientes días