Bono Rural: ¿Habilitarán LINK o web de consulta para beneficarios de los 760 soles?

Bono Rural 2020 | El pasado 29 de abril el Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, oficializó el padrón de beneficiarios del subsidio de 760 soles para el ámbito rural del país, ante la pandemia de la COVID-19. Con ello, busca apoyar monetariamente a las familias que se han visto afectadas por el avance del nuevo coronavirus en el país. A través del Decreto de Urgencia N° 042-2020, se aprobó la lista de hogares que recibirán el subsidio estatal, según lo establecido en los mecanismos de focalización del Midis. Ariela Luna, titular de la cartera encargada, informó que el 11 de mayo iniciaría la entrega oficial de este beneficio; sin embargo, a la fecha las autoridades aún no se han pronunciado. Además, indicaron que este subsidio no requiere una inscripción en una página web o un LINK y que los seleccionados recibirán un mensaje de texto en el que se les informará cómo disponer de los 760 soles.

CONSULTA Bono rural 760 soles

El Bono Rural tiene un presupuesto de 86 millones de soles para más de 1 millón 98 mil hogares del país. Según informó el Gobierno, este subsidio beneficiará principalmente a aquellos hogares que tienen como sustento la agricultura familiar, ya que representan una de las principales actividades económicas a nivel nacional al producir el 80 % de los alimentos.

¿Cómo saber si soy beneficiario bono rural de 760 soles?

El Ejecutivo oficializó el padrón de beneficiarios que recibirán este subsidio de 760 soles. Según informó el Gobierno, los seleccionados recibirán un mensaje de texto al celular en el cual se les confirmará sobre el acceso al Bono Rural, es decir, cómo cobrar el dinero y a través de qué modalidad recibirán el beneficio monetario.

¿Dónde ver si soy beneficiario del bono rural 2020 con mi DNI?

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) informó que se enviará un mensaje de texto a cada beneficiario. En tal sentido, no habrá plataforma virtual o web oficial para saber si algún hogar ha resultado beneficiario, solo a través de la información que se pueda recibir del Gobierno a través del celular.

¿Cuándo comienza la entrega del bono rural agrario?

La titular del Midis, Ariela Luna, indicó que la entrega del bono de 760 soles iniciaría desde el lunes 11 de mayo; sin embargo, a la fecha aún se está a la espera de la confirmación oficial por parte de las autoridades. Todavía no se ha pronunciado el Ejecutivo sobre el proceso de cobro del Bono Rural.

¿Cuál es el link del bono rural de 760 soles?

No existe una página web o un link para inscribirse, ya que el Midis aprobó -el pasado 29 de abril- el padrón oficial y final de beneficiarios que recibirán este subsidio. De igual manera, tampoco hay una plataforma digital para saber o consultar si algún hogar ha resultado seleccionado, pues la información sobre ello se recibirá a través de un mensaje de texto.

¿Cómo saber si accedo al bono rural 2020?

La única de forma de saber si algún hogar es beneficio del Bono Rural 2020 es a través del mensaje de texto que enviará el Gobierno a los celulares de los seleccionados. Esta medida responde a la poca conectividad que tiene el sector rural para acceder a una plataforma digital.

¿Quiénes recibirán el bono rural Agrario de 760 soles?

Más de 1 millón 98 mil hogares del país del sector rural recibirán este subsidio de 760 soles. Para ello, el Gobierno ha dispuesto un presupuesto de 86 millones de soles.

¿Dónde consultar el bono rural de 760 soles?

No hay una plataforma digital para consultar si alguien ha sido seleccionado para recibir el Bono Rural. La única manera de conocer ello es a través del mensaje de texto que enviará el Gobierno a los celulares de los beneficiarios.

¿Existe una plataforma virtual para consultar el bono rural?

No hay plataforma disponible aún para conocer si se accede o no al Bono Rural. El Ejecutivo indicó que los beneficiarios recibirán un mensaje de texto para saber cómo disponer de los 760 soles. Además, la titular del Midis, Ariela Luna, pidió no dejarse engañar por terceros, ya que la institución estatal no está pidiendo ni recibiendo información personal para acceder a este beneficio.

¿Cómo cobrar el bono rural de 760 soles?

De acuerdo a la zona rural y su lejanía con entidades financieras, el Gobierno dispondrá la mejor modalidad de pago del subsidio monetario de 760 soles para cada hogar seleccionado. Según indicó el Midis, podrá ser recibido a través de una entidad financiaria, bancos o cajas rurales y municipales; aplicaciones electrónicas o en el mismo domicilio.

¿Dónde cobrar el bono agrario en zona rural 2020?

El Midis enviará un mensaje de texto para saber cómo cobrar los 760 soles del Bono Rural, ya sea a través de entidades financieras o, dependiendo del área rural en donde se encuentren los hogares, el dinero llegaría al domicilio de los beneficiarios. Además, la institución gubernamental no ha desestimado el pago a través de aplicaciones electrónicas.

¿En qué bancos se podrá cobrar el bono rural de 760 soles?

Los beneficiarios del subsidio podrán disponer de los 760 soles en cualquier entidad bancaria, de acuerdo a lo establecido. Para ello, deben acercarse con su DNI a la entidad financiera asignada.

¿Puedo cobrar el bono rural si ya recibí otro bono del estado?

No. En caso hayas recibido otros bonos por el nuevo coronavirus, ya no podrás disponer del subsidio. Debido a la COVID-19, el Gobierno indicó que -por única vez- se otorgará 760 soles al 75 % de los hogares a nivel nacional, en el marco del Bono Familiar Universal. Para ello, se habilitó el Bono Yo me quedo en casa, el Bono Independiente, el Bono Rural y, se está a la espera que otros 2.3 millones de hogares, que no han sido considerados en ningún beneficio, puedan registrarse.

¿Qué es el bono rural 2020?

El Bono Rural es un apoyo monetario de 760 soles que entregará el Gobierno a los hogares en condición de pobreza o pobreza extrema del ámbito rural, debido a la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19) en el país. Se espera que este subsidio permita a las familias paliar los efectos económicos que puedan estar viviendo por la llegada de la nueva enfermedad.

¿Cuáles son los bonos que está entregando el estado peruano 2020?

Si quieres saber si accedes a alguno de los diferentes subsidios económicos que ha entregado el Estado, puedes informarte a través de los canales oficiales que se han habilitado:

Bono 380 soles: https://bono2.yomequedoencasa.pe/#!/

Bono Independiente: https://www.bonoindependiente.pe/

Bono Familiar Universal: a la espera de la publicación de la página oficial.