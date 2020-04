Afiliados de AFP retirarían en total S/ 27 mil millones

El Congreso abrió la puerta para que 6,4 millones de peruanos afi liados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) retiren –de forma voluntaria– parte del ahorro para su futura jubilación, y así paliar las preocupaciones económicas que hoy afrontan las familias en el país ante el coronavirus.

A detalle, la autógrafa aprobada con 107 votos y que permitiría el retiro de cerca de S/ 27 mil millones de la cartera administrada por las AFP autoriza a todos los afiliados a las AFP retirar hasta el 25% del total de sus fondos acumulados en su cuenta individual de capitalización (CCI), estableciendo como tope máximo de retiro 3 UIT (S/ 12.900) y como mínimo una UIT (S/ 4.300).

En esa línea, explica que la entrega de los fondos se efectuará en dos partes: el 50% en un plazo máximo de 10 calendario después de presentada la solicitud ante la AFP, y el otro 50% después de 10 días calendario a partir del primer desembolso.

Pero ¿y si en mi fondo tengo menos a S/ 4.300? La futura ley señala que podrá retirar todo sus ahorros previsionales y el depósito se realizará en un solo pago. Y en caso tenga un fondo de S/ 20.000 podrá retirar el 25%; es decir, S/ 5.000. Todo ello considerando que el monto máximo a sacar es de S/ 12.900.

Asimismo, para aquellos que tengan en su fondo S/ 10.000, los legisladores explicaron que podrán acogerse al retiro mínimo de 1 UIT (S/ 4.300). La fi nalidad –según enfatizaron– es que los peruanos “tengan la posibilidad de contar con su dinero para afrontar y recuperarse de esta crisis”, anotó la legisladora Teresa Céspedes del Frepap.

“Lo necesitamos”

De los más de 7,4 millones de afi liados a las AFP, cerca de 6,4 millones son los que tienen algún fondo ahorrado y, de ellos, solo la mitad sigue aportando a su fondo para su futura pensión. La otra mitad, como Alex Gallardo (47) –que quedaron sin empleo y se volvieron independientes– han solicitado “que se les devuelva su dinero”.

Gallardo lleva más de 16 años sin aportar a su fondo que a la fecha oscila a S/ 90 mil. Cuenta –como muchos– que el aislamiento social ha paralizado su negocio y, por lo tanto, necesita de su fondo para seguir manteniendo a su familia.

Una situación que, según diversas bancadas, han recogido. Y es que, a través de las redes sociales, la propuesta multipartidaria –apoyada por ocho de las nueve agrupaciones políticas– tuvo una rápida reacción favorable por los afiliados, angustiados también por las pérdidas registradas en sus fondos en los últimos meses.

“En febrero tenía S/ 181 mil en aportes de más de 25 años y reviso hoy y solo tengo S/ 157”, dice un usuario. Otros denunciaron que hace años no tienen información de su cuenta.

“Es inadmisible que alguien sin empleo vea reducirse su fondo”, señaló durante el debate del Congreso Mario Quispe de Alianza para el Progreso. En tanto, su colega de Frente Amplio Lenin Checco subrayó que la propuesta –aprobada por mayoría el viernes– consideró los argumentos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), así como del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que días antes se reunieron con la Junta de Portavoces para explicar el impacto negativo que podría traer la aprobación de dicha propuesta.

“El retiro masivo (de fondos) son como 6 puntos del PBI si se dispone del 2%, que podría afectar el valor de los fondos de las que se quedan (en el fondo)”, explicó en esa ocasión la titular del MEF, María Alva.

Los plazos

Tras la aprobación del texto sustitutorio, el Ejecutivo tendrá 15 días hábiles como plazo máximo para promulgar la ley u observarla. Y en ese escenario sería el Parlamento el que lo apruebe por insistencia, por lo que se prevé que recién pasada el aislamiento social podría ponerse en vigencia.

Pero el retiro demoraría, incluso, un poco más. Según la ley, la SBS tendría otros 15 días calendarios adicionales para “determinar el procedimiento operativo para el cumplimiento de la norma” que, a su vez, podría darle cierto tiempo a las administradoras de los fondos para adecuarse a las nuevas disposiciones.

¿Nueva propuesta?

Pero incluso una vez publicada la ley, no se garantiza un inmediato desembolso de los retiros. En entrevista con La República, el exsuperintendente adjunto de AFP en la SBS, Enrique Díaz, sostuvo que la “medida del Congreso es una decisión política” que no es “consistente ni oportuna”, pues no se pensó en que el dinero que se requerirá para cumplir con la ley, “no está en moneda líquida”.

“En tiempos normales (sin crisis) pongo mi ahorro y la entidad lo invierte para generar una rentabilidad a futuro, como lo haces en un negocio. Lo hacen las AFP en activos y esa es la idea de las administradoras, pero el Congreso se ha olvidado de esa realidad”, explica el también economista, por lo que señala que si las AFP hoy requieran de los S/27 mil millones –para garantizar los desembolsos– deberá vender “rápidamente” lo invertido en instrumentos de deuda. “Eso generará un castigo en los precios de los activos”, refi rió.

Frente a ello, la salida que tendría el Gobierno sería “dosifi car el golpe”. Es decir, “no permitir el retiro masivo”, sino, de “S/ 1.200 durante 10 meses”, como lo propuso el BCRP. Y, para ello, “a nivel del Ejecutivo debe haber medidas financieras como presentar un repo”.

“Tras una decisión de esta naturaleza (ley aprobada por el Congreso), dosificar es una idea que hay que explorar. Dadas las circunstancias, hay que ver la forma de añadir esquemas financieros que permitan mitigar el golpe”, sostuvo Díaz, agregando que desde la SBS solo se pueden realizar propuestas en el marco de la norma publicada.

Reforma integral de pensiones como interés nacional

- Junto con el retiro del 25% del fondo de las AFP, el Congreso incluyó declarar de “necesidad pública e interés nacional la reforma de los sistemas público y privado de pensiones”.

- Esto reforzaría lo anunciado anteriormente por el presidente de la República, Martín Vizcarra, quien se comprometió públicamente a que pasada la crisis por el Covid-19 su Gobierno planteará una reforma integral de pensiones.

- Cabe indicar que en junio del 2019, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) creó un Grupo Consultivo para elaborar propuestas que ayuden a mejorar el sistema previsional. Entre los principales puntos está hacer mejoras a la jubilación anticipada, así como la pensión mínima.

- Al respecto, las bancadas de Fuerza Popular, Frente Amplio y Frepap fueron las que más insistieron, durante el debate del viernes, en crear una comisión que también proponga mejoras al sistema, entre los que se incluya compartir las pérdidas entre los afiliados y las empresas administradoras.

Datos

- Postura. Partido Morado votó contra el proyecto de ley, argumentando que beneficiaba solo a la población que ya podría tener recursos.

- Vulnerables. El economista Enrique Díaz insiste en que el Gobierno debe seguir adoptando medidas que empiecen por la población más vulnerable hacia arriba.