Piura: sector Turismo tendrá pérdidas de S/3 millones diarios

La ausencia de visitantes a los principales balnearios de la región, lugares turísticos, así como la suspensión de las actividades religiosas por Semana Santa por la emergencia sanitaria debido a la presencia del coronavirus (COVID-19), será nefasto para la economía de Piura.

En estos 15 días de cuarentena decretado por el Gobierno central disminuirá el comercio, el servicio de transportes, la producción de las empresas, las transacciones comerciales, afirmó el decano del Colegio de Economistas de Piura, Humberto Correa Cánova.

Sostuvo que hasta el momento se desconoce cómo será la magnitud de este efecto, pero precisó que el sector turismo será el más golpeado, ya que se estima que tendrá pérdidas económicas entre 2.5 a 3 millones de soles diarios.

“Esto es por el flujo turístico y los gastos que se realizan en la región como alimentación, pasajes, hospedaje y otros”, enfatizó el representante de los economistas. Informó que la Cámara de Turismo ha estimado una pérdida de 500 millones de dólares a nivel nacional,

Reveló que, de acuerdo a estimaciones globales, la caída del crecimiento de la economía mundial y nacional sería de 1 a 1.5%. En el Perú estamos en el inicio de la propagación del COVID-19, donde los casos han pasado de 86 a 117 en 24 horas.

“Esperemos que al final de la cuarentena se pueda tener una disminución de los casos. Esto permitirá reactivar un poco la economía”, manifestó Correa.

La mayoría está cumpliendo con la cuarentena de 15 días, pero si esto no funciona, el decano del Colegio de Economistas manifestó que esta emergencia se prolongará por un mes y el receso en la economía será más dura. Advirtió que este año no podrá recuperarse la economía porque estará latente el virus y no hay suficiente medicina.

Los trabajadores informales serán los más golpeados

El economista Humberto Correa Cánova sostuvo que el gran sector informal será el más afectado con la emergencia, pues vive el día a día, no cuenta con registro, cuenta bancaria o una estabilidad laboral.

Por ese motivo el Gobierno central ha aplicado la alternativa del Sistema de Focalización de Hogares en Extrema Pobreza, para ayudarlos con un bono de 380 soles.

Correa manifestó que para identificar a este grupo es importante el trabajo de las municipalidades y los gobiernos regionales, con lo cual permitirá provisionarlos del sustento y alimentos a esas familias que viven el día a día.

De otro lado, indicó que la economía mundial, nacional y local disminuirá sí o sí en este 2020.