Paul Krugman sostiene que "EE.UU. también debería imponer impuesto digital”

El Nobel de Economía, Paul Krugman, consideró que EEUU se equivoca al oponerse a las tasas digitales y señaló que tendría que sumarse a la corriente global a favor de gravar determinados servicios de las multinacionales tecnológicas.

El economista estadounidense afirmó que las prácticas de estas grandes compañías, que eluden el pago de impuestos radicando su sede en territorios con baja carga fiscal, distorsionan el mercado.

“EEUU se equivoca. ¿Por qué las compañías digitales han de tener una ventaja fiscal sobre las tradicionales? Deberían estar pagando impuestos igual que todas las demás”, afirmó Krugman a EFE.

Asimismo, descartó que este tipo de impuesto tenga efectos negativos frente a quienes piensan que su coste se trasladará a los usuarios.

Impacto del coronavirus

Por otro lado, Krugman dijo desconocer el impacto que llegará a tener la epidemia en el crecimiento económico global.

“No sé cuál será el próximo ‘shock’, puede que sea el coronavirus, pero no hay nada realmente obvio ahí fuera. Lo que me preocupa es que no tenemos una buena manera de responder”, aseveró.

Agregó que la última vez que pasó algo similar fue en el 2001 con el SARS. "En ese año China era el 7% de la producción mundial, ahora es más del 25% y prácticamente cada bien que se manufactura en el planeta incluye algún componente de China; así que podría ser muy malo”, acotó.