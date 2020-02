Ministra de Economía: “El CIADI no dejará pasar por alto los hechos de corrupción de Odebrecht”

Tras la demanda por 1.200 millones de dólares que la empresa Odebrecht presentó contra el Perú ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), la ministra de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva, se pronunció desde el Cusco.

“Una vez que Odebrecht ha tomado esta ruta, nosotros nos vamos a defender enérgicamente, tenemos la plena confianza de la solidez de nuestros argumentos, creemos que el CIADI no dejará pasar por alto los hechos de corrupción que la empresa está envuelta", dijo en un canal local.

La titular del MEF también resaltó que el Estado peruano tiene "una trayectoria exitosa en este tipo de controversias, que se respalda con el manejo responsable que tomamos en estos casos. Quiero trasladar a la ciudadanía la confianza que vamos a defender enérgicamente los intereses de los peruanos”, afirmó.

Cuestionada también por la supuesta reunión que habría mantenido su despacho con funcionarios de la empresa brasilera, Alva negó que se haya reunido con representantes de la empresa Odebrecht para discutir temas vinculados a la demanda arbitral.

Explicó que existe una vía formal para este tipo de temas, a cargo de la Comisión Especial del Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión – SICRECI.

“Cualquier asunto relacionado a una controversia derivada de un tratado internacional está en el ámbito de competencia de la Comisión Especial, que es una comisión multisectorial creada por ley. Que Odebrecht, en lugar de acudir a este canal de comunicación formal, haya buscado otras vías es irregular”, indicó.

Dijo que Odebrecht nunca ingresó un requerimiento o presentó alguna propuesta a la comisión multisectorial competente, motivo por el cual esa entidad no pudo pronunciarse ni a favor ni en contra. Agregó que la empresa tiene conocimiento de esa vía formal desde el 2017, cuando presentó su solicitud de trato directo. “Mi despacho no tiene nada que negociar con ellos, la ley no me da esa competencia”, finalizó.