Cifras del PBI serían menores con nuevo cálculo

Para calcular en cuánto crece la economía en Perú es necesario conocer qué sectores productivos la componen, así como el peso que tiene cada uno de ellos (ver infografía).

Dichos datos deberían ser actualizados cada 10 años por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Sin embargo, desde el 2007 no se han realizado modificaciones pese a los cambios que ha tenido nuestra economía.

Es así que la institución –tras el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)– informó el último miércoles que trabaja para fijar un nuevo año base, que es el soporte fundamental para la medición de los principales indicadores macroeconómicos, entre ellos el PBI.

Para Alonso Segura, exministro de Economía, “está bien cambiar la base”, sin embargo cuestionó el contexto en que se da el anuncio.

“Están a punto de informar, en un par de semanas, el crecimiento del PBI del 2019, que será el peor en 10 años (cerca de 2%). Parecería que de parte del Ejecutivo hay oportunismo para distraer (nos) de las cifras”, indicó.

Impacto en las cifras

Según un comunicado del INEI, este año se implementarán una serie de actividades como el V Censo Nacional Económico (2019-2020), la Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares (2019-2020), entre otros estudios, así como el uso de registros administrativos para actualizar los indicadores que miden la economía.

Sin embargo, para el exjefe del INEI Farid Matuk dichos datos no reflejarían la real composición del PBI, pues se estaría excluyendo el sector informal, que representa la dos terceras partes de la economía.

En su opinión, el cálculo actual de la economía se basa en registros administrativos que hay en Sunat, Osinergmin, entre otros, “que no examina a profundidad el lado informal, por eso la medición está mal hecha”, por lo que al momento de hacer políticas públicas no hay impacto, señala.

En esa línea, calculó que de modificarse la forma en que se plantea el cálculo del PBI “se reducirían en 2 puntos porcentuales las cifras oficiales”.

"Es decir, si el 2019 cierra en 2,4%, en realidad veríamos una expansión de la economía de solo 0,4%".

Matuk se basa en que el crecimiento del empleo en Lima (la ciudad con más población) durante el 2019 creció apenas 0,6%, mientras que las importaciones cerrarían en rojo (-2,5%, según el último reporte del Área de Estudios Económicos del BCP). “Si yo no tengo más gente trabajando y no tengo importaciones, es decir, más insumos para seguir produciendo, entonces, ¿cómo crece la economía? Hay cosas que no cuadran”, agregó.

Los apuntes

Para Segura, una de las interrogantes que deberá plantearse el INEI es la inclusión de la población venezolana en sus indicadores. “La pregunta es relevante. Se debe determinar si el ingreso afectó la estructura productiva. De ser así, el 2018 no podría ser un año base”, acotó.

Asimismo, subrayó que es el INEI quien debe definir cuál es el año base y no otras entidades como el MEF o el Banco Central de Reserva, cuyo presidente, Julio Velarde, el lunes opinó que se debe revisar potencialmente la forma en que el Producto Bruto Interno (PBI) se mide.

OCDE, FMI y el BM aconsejan

El INEI seguirá las recomendaciones de entidades internacionales como el FMI, OCDE y el Banco Mundial para la elaboración del nuevo Año Base de las Cuentas Nacionales.

En una entrevista del año pasado, José García Zanabria, jefe del INEI, indicó que el 2019 podría ser el nuevo año base.