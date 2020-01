Bono Renta: se entregaron solo 30 de 8.000 subsidios

A inicios de octubre del 2019 se anunció con bombos y platillos la primera convocatoria al Bono de Arrendamiento para Vivienda (BAV), más conocido como Bono Renta Joven, por el cual jóvenes de entre 18 y 40 años podían postular para acceder a los 2.000 subsidios de S/ 500 que ofrecía el Estado en ese momento.

La gran acogida que tuvo el programa hizo que en los meses posteriores se lance la segunda y tercera convocatoria de 3.000 bonos Renta Joven cada una, lo que sumaría un total de 8.000 mil subsidios que deberían destinarse una vez se seleccione a los elegibles.

Esta noticia fue muy bien recibida por los peruanos debido a que era un apoyo que se les brindaba a los más jóvenes para posteriormente adquirir una vivienda con el monto que se recaudaba del bono. Casi cuatro meses después de la primera convocatoria, los resultados no estuvieron a la par de las expectativas.

Poca oferta

Y es que a pesar de haber 2.000 personas elegibles para acceder al subsidio (de la primera convocatoria), solo se han entregado 30, mientras que 500 bonos están en su etapa final, es decir, ya firmaron el contrato de alquiler y solo faltan algunas documentaciones para que puedan recibir dicho beneficio. Los más de 1.400 bonos restantes que no se han entregado se deben a que las personas aún no encuentran una vivienda que alquilar.

“El mayor obstáculo ha sido básicamente que la gente que quiere alquilar no encuentra oferta, ese es el problema, y los que hay normalmente son informales y no pagan el impuesto. Hay un tema que se tiene que trabajar, porque no necesariamente todos están interesados en alquilar si es que van a tener que pagar impuesto”, indicó Rodolfo Chávez, gerente general del Fondo Mivivienda (FMV).

Chávez indicó que hay algunos promotores inmobiliarios que se encuentran interesados en desarrollar viviendas para alquiler, sin embargo, aún no empiezan a construirlas porque están buscando que se analicen “algunos temas de impuesto”.

“Lo que está coordinando el Ministerio de Vivienda con los promotores inmobiliarios es de hacer más eficiente e interesante el negocio de construcción para alquiler. Están solicitando que se evalúen (los impuestos) para que puedan corregirse con el MEF”, agregó.

Consultado por si habría la posibilidad de suspender las convocatorias próximas, el funcionario manifestó que "vamos a ver cómo evoluciona el mercado".

Plazo para créditos

Con el objetivo de que más personas puedan acceder a los créditos hipotecarios del Fondo Mivivienda, se estaría evaluando ampliar el plazo máximo de pago de 20 a 30 años y así las cuotas mensuales a pagar se estarían reduciendo, indicó el titular del Fondo Mivivienda.

"Estamos evaluando varias alternativas que tenemos listas para proponer, como incrementar los plazos para pagar los préstamos hipotecarios", aseveró Chávez.

Explicó que con esta medida las cuotas mensuales que pagan las familias por los créditos hipotecarios otorgados por dicha entidad serían menores; sin embargo, se pagaría un mayor interés por el crédito.

"Cuando el plazo es de 30 años, los primeros años de pago se van mucho al interés, ese es el lado malo de la propuesta, pero lo bueno es que incrementas el universo de personas que calificarán para el crédito hipotecario. Seguramente al inicio pagarán más intereses, pero habrá más personas que podrán tener acceso a la vivienda", comentó Chávez.

La propuesta ya se encuentra en la gerencia comercial del FMV, por lo que en corto tiempo se comunicará cuál es la decisión tomada.

Créditos Mivivienda por cooperativas

El gerente general del Fondo Mivivienda, Rodolfo Chávez, indicó que las cooperativas de ahorro y crédito (coopac) podrán otorgar créditos Mivivienda y Techo Propio, debido a que desde el año pasado se encuentran supervisadas por la SBS.

Hasta la fecha, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pacífico ya cuenta con esta línea de crédito, por lo que se espera que en el primer trimestre otorgue los primeros créditos.

Chávez Abanto indicó que al cierre de este año estiman activar líneas de créditos en al menos dos cooperativas más.

Las cifras

S/ 1.560 es la renta mensual que se debe pagar por el inmueble para poder acceder al bono.

S/ 350 del subsidio van a la renta mensual y S/ 150 a una cuenta de ahorros.

Solo en 15 distritos de Lima y dos del Callao se encontraron departamentos de alquiler menor a S/ 1.560, según un estudio de Capeco del 2018.