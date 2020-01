Balón de gas no debe costar más de S/ 20, dice presidente del Opecu

El presidente del Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu), Héctor Plate Cánepa, indicó en RTV Economía que el actual precio del balón de gas supera en más de la mitad su costo, por lo cual debería reducirse.

El titular del Opecu fue claro y dijo que su precio (el cual llega hasta los S/ 47) no debería ser mayor a los S/ 20, ya que la materia prima proviene del país, y por lo tanto se deberían sincerar sus precios, además de mejorar la cadena de comercialización.

Argumentó que el balón de gas proviene de los líquidos del gas de Camisea, el cual es una mezcla de gases propano y butano, por lo que exhortó al gobierno y al Ministerio de Energía y Minas a que hagan algo al respecto, ya que este “no obedece a su costo de origen”.

En ese sentido, el Opecu aseveró que debido al sobrecosto del balón de gas, se registró que al cierre del 2019, los peruanos pagaron unos US$ 140 millones de más por dicho producto.

Combustibles

Con respecto a los precios de los combustibles, Plate indicó que estos están sobrevalorados en el país, ya que están por encima de la paridad internacional, por lo que hay un gran margen para reducir sus precios.

En esa misma línea, Plate Cánepa señaló que los precios de los combustibles se distorsionan por momentos, ya que cuando los precios internacionales suben se regulan lo más pronto posible en el país, pero cuando pasa lo contrario no sucede lo mismo.

“Cuando los precios internacionales bajan, las compañías lo reducen parcialmente, y en algunas oportunidades no publican sus listas de precios, y ante ello no se ve reflejado en el mercado interno y esto termina afectando a los usuarios”, expresó.

Con respecto a por qué no se les sanciona a los grifos o estaciones de servicio por esta mala práctica, Plate explicó que si esto sucediera podría considerarse que se están controlando los precios a las empresas privadas. Mismo escenario se refleja en los precios de los gasoholes, los cuales se ha evidenciado que no van acorde con el precio internacional.

“Hemos detectado que entre octubre del 2018 a marzo del 2019, los precios no se condecían con la variación internacional. En algunos casos no lo reducían hasta después de cuatro o cinco meses. Eso significa que el usuario perdió la oportunidad de tener en su bolsillo montos distintos semanales que reflejara la baja”, sostuvo Plate.

Tensión en Medio Oriente

Con respecto a los últimos acontecimientos geopolíticos que vienen sucediendo entre EEUU e Irán y que hicieron que el precio del petróleo Brent supere los US$ 70, el titular del gremio indicó que el discurso último del mandatario estadounidense ha hecho que esa situación cambie.

“Trump fue muy claro y dijo que Irán no ganó nunca una guerra pero que sí sabe negociar, y es lo que ya se empieza a dar, hemos visto que el precio del petróleo comenzó a bajar y no solo el WTI que es el que tomamos de referencia nosotros, sino también el petróleo Brent. En el caso de WTI está en US$ 59, por lo que bajó la barrera que era imposible de superar de los US$ 60”, agregó Plate Cánepa.

No obstante, estimó que en los próximos días el precio del petróleo tendrá una tendencia a la baja que podría llegar en promedio a los US$ 50.