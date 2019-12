Guerra comercial: Trump afirma que Estados Unidos está ‘muy cerca’ de un acuerdo con China

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jueves que Estados Unidos está “muy cerca” de un “gran acuerdo” con China, cuando faltan tres días para la entrada en vigor de nuevos aranceles en el marco de la feroz guerra comercial entre ambas potencias.

“Estamos MUY cerca de un GRAN ACUERDO con China. Ellos lo quieren, ¡y nosotros también!”, tuiteó Trump, cuyo gobierno prevé imponer el domingo nuevos aranceles a productos chinos, como electrónica y ropa deportiva.

Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we!