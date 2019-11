Informales alcanzan casi los 9 millones y duplican a formales

Si contamos un año desde octubre del 2018 hasta setiembre del 2019, observaremos que son 13 millones 209 mil 700 los peruanos en el área urbana que cuentan con empleo.

El dato evidencia un crecimiento de 2% sobre esta población en un año: 256 mil peruanos más que consiguieron trabajo. Sin embargo, es la composición de esta masa de asalariados la que despierta preocupación sobre la salud de la economía y de las condiciones laborales a las cuales están sujetos estos empleados.

Los datos publicados por el INEI revelan que la informalidad continúa ganando la batalla en el Perú Urbano. En el mismo año, el número de formales totaliza los 4 millones 410 mil 300.

Como muestra la gráfica, este grupo se concentra en su mayoría en la región Costa y con especial énfasis en la Costa centro. Hablamos de Lima, principalmente.

Sin embargo, la informalidad sigue siendo dominante. En el mismo periodo alcanzó a 8 millones 799 mil 400 peruanos del área urbana. Más del doble de los formales.

La distribución a lo largo del territorio nacional es similar. La región Costa concentra el bolsón de informales más grande. Le siguen la Sierra y la Selva. En estos últimos, la informalidad logra estar muy por encima de los formales.

Otro dato preocupante es la variación en ambos grupos. Mientras los formales han decrecido 0,6% anual; los informales aumentaron en el mismo periodo en un 3,3%.

Para el economista y presidente de Maximixe, Jorge Chávez, son estas variaciones las más importantes de observar. “Dichas alzas y bajas demuestran que está avanzando la informalidad y no es de extrañar”, advirtió.

Para el economista, hace falta una política decidida del Gobierno que se plantee directamente a atacar esta realidad. “Reducir la informalidad a través de políticas tanto fiscales como laborales. No es tan simple y tenemos que mirar detenidamente la realidad de las pequeñas empresas, que necesitan promoción”, aseveró.

Ciertamente, de los más de 8 millones de informales en el área urbana, son 7 millones 584 mil 900 los que trabajan en empresas de 1 a 10 trabajadores.

Mientras que en empresas de 51 a más trabajadores son solo 605 mil. Si lo observamos por actividad económica, el rubro de servicios es el que concentra el mayor número de informales (3 millones 899 mil 500).

En segundo lugar se encuentra el rubro Comercio (2 millones 110 mil 600) y la actividad extractiva −que agrupa la Pesca, Agricultura y Minería− concentra 1 millón 247 mil 800 empleados informales.

“Seguirá aumentando la informalidad porque no hay reformas en la agenda. El Plan Nacional de Competitividad necesita ser revisado porque no tiene metas claras , no hay un marco lógico que permita priorizar bien las acciones que se van a tomar”, aseveró.

Ingreso promedio es de S/ 1.609,8

- El informe del INEI revela que el ingreso promedio en el área urbana asciende a S/ 1.609,8 en el último año (octubre 2018 - setiembre 2019). Este aumentó en S/ 49 respecto al año previo.

- Los hombres mantienen el ingreso promedio más alto (S/ 1.853,1) frente a las mujeres (S/ 1.295).

- Según el INEI, el ingreso promedio entre los jóvenes de 14 a 24 años en el último año asciende a S/ 957,7.