MPT no pagará ninguna penalidad por anular contrato con Veolia

Wilson Castro

La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) no pagará ninguna penalidad por la nulidad del contrato con el Consorcio Trujillo Limpio Veolia, que hasta febrero de este año tuvo la responsabilidad del servicio de limpieza pública en el distrito de Trujillo.

El 12 de febrero, Veolia presentó a la MPT una solicitud para que el contrato se resuelva y se retire del servicio; sin embargo, la administración edil no estuvo de acuerdo y planteó la nulidad del mismo un mes después, es decir, en marzo.

“Nunca nos han respondido y prácticamente todo ha quedado consentido porque se vencieron los plazos. La empresa no ha apelado y no ha propiciado un arbitraje. De tal manera que ese contrato ha quedado nulo y yo no tengo por qué pagar un sol”, afirmó el burgomaestre Daniel Marcelo Jacinto en entrevista al programa Línea Directa de Sol TV.

Reveló que hace unos días un representante del consorcio lo visitó para tratar este tema, pero no presentó una propuesta formal.

El ayuntamiento solo pagó a Veolia S/500,000 por el mes y doce días (de enero y febrero) mientras realizó labores de recolección de residuos sólidos.

Según el alcalde, la nulidad del contrato permitió a la administración ahorrar S/9.5 millones y recordó que adquirieron 17 compactadoras para mejorar el servicio por S/8 millones. Las máquinas vienen operando en dos turnos de ocho horas cada uno.

“Hemos tenido ocho meses de sacrificio y de mucha paciencia de la gente (ante la basura acumulada en calles y avenidas), que al final supo comprendernos”, manifestó Marcelo.

Sobre la recuperación de parques, dijo que de los 450 existentes han intervenido en 100. Precisó que la deuda a la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad por el uso de agua para regar las áreas verdes es de S/9 millones y vienen usando sus cisternas para evitar que ese monto se eleve.