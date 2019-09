Ahorros: Siete estrategias para no perder dinero

Nos agobia la sensación de ver cómo nuestra cuenta bancaria disminuye y nuestro dinero se esfuma. La vida es cara y parece difícil tener una visión de ahorro, pero hay trucos para hacer que tu 'alcancía’ esté siempre llena.

No incrementarás tus beneficios por arte de magia pero sí conseguirás mantenerlos. Estas cinco estrategias te ayudarán a no desperdiciar tu sueldo.

Guarda parte de tus ingresos

Intenta cada mes apartar un porcentaje del salario que recibas. Tómatelo como una obligación y hazlo de forma continuada. Ahorrarás dinero sin darte cuenta y no te supondrá ningún esfuerzo. Hazlo siempre a principios de mes para que te ajustes al presupuesto real con el que vas a contar. Se acabará convirtiendo en una rutina de la que, a la larga, te beneficiarás.

Abre una cuenta para tus ahorro

También puedes crear una cuenta nueva donde ingreses cada mes una cantidad de dinero. Planifica tus gastos e ingresa una parte de tu dinero en una cuenta exclusiva dedicada a tus ahorros. Por pequeña que sea la cantidad que ingreses, al cabo de los años, será un buen colchón con el que contarás en cualquier momento.

Ve al banco que menos intereses tenga

Estudia las ventajas que te ofrezca cada sucursal y aprovéchate de aquellas que tengas mejores prestaciones. Evitarás perder dinero si sabes elegir la opción que más favorezca a tu dinero. Debes tener un registro de todos los contratos, pagos y movimientos que hagas. Recuerda que es recomendable depositar el dinero en entidades de confianza.

Vigila tu tarjeta de crédito

Te parecerá que pagando con la tarjeta, tu saldo no disminuye pero no es así. No te engañes e intenta llevar un control de los pagos que haces con ella. Es preferible contar con dinero efectivo para que tengas claras las cuentas y actúes con responsabilidad.

No pidas prestamos sin evaluar las consecuencias

Si necesitas un préstamo para comprarte una casa o un coche ten en cuenta a qué interés lo vas a hacer para que no pierdas demasiado dinero. Pídelo siempre que lo necesites pero estudia bien cuál es la cantidad que tendrás que pagar al cabo de un tiempo.

Aprende a invertir

Tu dinero siempre estará bien guardado si lo inviertes. Su valor irá en aumento con el paso de los años. Es una forma de rentabilizar el capital con el que cuentas y no perderlo. Invertir es especialmente importante para las metas a largo plazo. Eso sí, siempre con responsabilidad.

Compara las opciones que tengas

Lo que está en juego es tu dinero por eso, tienes que tener en cuenta cada movimiento para buscar el máximo beneficio con ellos. Ante cualquier gasto, no te acomodes e intenta buscar otras posibilidades mejores. Alargar la vida de tus bienes depende en gran medida de su correcto mantenimiento.

FUENTE: Forbes