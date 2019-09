Régimen agrario: pequeños productores de Sierra y Selva se beneficiarán con la norma

Tras la aprobación en el Congreso de la ampliación de la Ley de Promoción Agraria hasta el año 2031, la ministra de Agricultura y Riego, Fabiola Muñoz, manifestó que con esta norma se podrán beneficiar los pequeños productores del campo, donde la prioridad del sector es apoyar la pequeña agricultura familiar.

En su exposición dijo que en la actualidad de las 2.250 empresas agroexportadoras que operan, más de 2.000 son pequeñas empresas (mypes).

“Se tratan de pequeños empresarios que exportan mangos, espárragos y otros a los mercados internacionales. Además, más del 40% de productores son pequeños”, afirmó.

“La aprobación en el Congreso de esta ley va a beneficiar a los pequeños productores del país. La presente ley tiene que lograr que aquellos productores de quinua, ajíes, mangos y otros se beneficien con esta norma en el país”, sostuvo la ministra.

Precisó que la nueva ley de Promoción Agraria se trata de una legislación mejorada que incrementará los derechos laborales de los trabajadores del campo, como el periodo de vacaciones de 15 a 30 días, el pago de gratificaciones y compensaciones por tiempo de servicios, la provisión de seguro de salud y régimen previsional, entre otros.

“Creo que se trata de una buena ley y debo agradecer al Congreso por haberme permitido participar en el debate (de la Ley de Promoción Agraria); esta es una demostración que trabajando juntos podemos sumar esfuerzos y tener una buena norma que beneficiará al desarrollo de nuestro país”, señaló.

En declaraciones formuladas desde Tacna, donde cumple una visita de trabajo, la ministra recalcó que la norma permitirá a los pequeños productores agrarios a juntarse y asociarse para fines de comercialización y así acceder a los beneficios de la ley. “Podrán colocar sus productos como mangos, bananos, alcachofas no solo al mercado local sino al mundo”, dijo.

Prioridad es agricultura familiar

Además sostuvo que la Ley de Promoción Agraria desde su puesta en vigencia a la fecha ha dado resultados positivos, principalmente en la costa, y “tenemos el enorme reto de hacer que (se beneficie) la agricultura en la zona altoandina y la Amazonía con los sistemas agroforestales, puedan desarrollarse y para eso debemos promover el sector”, manifestó.

Del mismo modo, indicó que desde que asumió el despacho del Minagri, se ha venido reuniendo con agricultores de todos los tamaños, sean pequeños, medianos y grandes, y que “la primera prioridad (del ministerio) es la pequeña agricultura familiar, que debe ser el sector que tenga la prioridad de todos nosotros, y la estamos impulsando”.

En su alocución, en el marco del debate parlamentario, la ministra puntualizó que no se puede satanizar a la agroexportación y “creo que eso no es correcto. Necesitamos un sector que crezca, y estoy de acuerdo que no se puede crecer a costa de sacrificar los derechos de los trabajadores. Lo cierto es que no creo que lo que tenemos a través de la Ley de Promoción Agraria sea un sistema de semiesclavitud”, acotó.

Formalización del agro

En tal sentido, señaló que los productores agrarios para poder avanzar en su actividad tienen condiciones que los diferencian de otras actividades económicas.

“Por ejemplo, los agricultores están expuestos al clima, periodos de siembra y cosecha; el sector forestal apuesta por inversiones de 8, 10, 15 años porque no es una actividad de tres o seis meses. Por eso, nuestro sector tiene sus particularidades y necesita también de condiciones con medidas particulares”, expresó.

Resaltó el trabajo de los pequeños productores de quinua, por ejemplo de la región Puno, que podrán llevar sus productos al mercado de China, con un potencial de casi 1,400 millones de consumidores, “y en donde hemos logrado que puedan acceder a ese país”, acotó.

“Esta ley es sumamente importante y si usamos bien esta norma, vamos a avanzar en la formalización del sector agrario”, refirió.

Finalmente, la ministra pidió al Legislativo seguir ayudando al campo en el proceso de formalización y en la aprobación de leyes positivas, “debido que las necesidades del agro son grandes. Por eso, sigamos trabajando juntos por los temas agrarios, porque estamos comprometidos en que los productores de la agricultura familiar reciban los beneficios del Estado”, culminó.