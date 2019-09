Prorrateo de gratificaciones: “Crea ficción para que la empresa diga que el sueldo es mayor”

El Ejecutivo planteó en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad el prorrateo de gratificaciones. Esta medida consiste en adelantar las gratificaciones de julio y diciembre en el sueldo mensual. Al respecto, la ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, aseguró que la propuesta no recorta derechos y que aún está en evaluación.

Sin embargo, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Julio Bazán, señaló en el programa RTV Economía que, al prorratear, las empresas generarán la ficción de que pagan mucho más mensualmente, pero a la larga se pierde las gratificaciones.

Además, indicó que la economía peruana pierde porque estos pagos de julio y diciembre permiten a los negocios aumentar sus actividades y generar mayores desarrollos en épocas de campaña.

Cabe recordar, que la medida señala que solo se aplicará en caso de común acuerdo entre el trabajador y empleador.

“Pero la práctica nos dice que las negociaciones andan muy mal, en una negociación individual entre un trabajador y el empleador hay desigualdad enorme. La empresa impondrá siempre su propuesta, no le darán chance a un trabajador que quiere ingresar a un trabajo de decir no quiero, porque simplemente no lo contratarán", manifestó el presidente de la CUT.

Bazán, enfatizó en que la posición de los trabajadores que representa es contra a la propuesta porque no se negoció de manera tripartita entre empresarios, trabajadores y el Estado.

"Se trata de imponer y la verdad es que crea una ficción en los trabajadores que menos ganan, por ejemplo en agroexportación. Imagínense el sueldo de ellos en realidad es bajo y con el agregado de prorrateo de gratificaciones aparentemente se incrementan y ya con esa ficción entiendo que buscan que los empresarios no se preocupen por mejorar las condiciones económicas de sus trabajadores”, acotó.