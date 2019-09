Perumin: Guillermo Shinno señaló que también debe evaluarse ley del canon

Guillermo Shinno, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), señaló que hay ciertos aspectos de la Ley General de Minería que deben ser revisados. Sin embargo, también deben examinarse otras leyes que rigen el sector, como la Ley del Canon Minero.

Indicó que el gran problema que se genera es que se ve que, en las comunidades, no hay desarrollo. No obstante, esto ocurre porque no hay una adecuada distribución. “El dinero siempre ha estado”, indicó.

Según Shinno, el dinero del canon es desviado a la corrupción y a la realización de obras en zonas lejanas a los poblados de influencia.