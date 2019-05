Conoce cinco consejos para evitar ser víctima de suplantación de identidad

En nuestro país hay más de 6,5 millones de tarjetas de crédito operativas, por lo que hay muchos usuarios que pueden verse afectados por la ciberdelincuencia.

Esta es una nueva modalidad en la que utilizando tecnologías de la información se roban datos para ser utilizados de forma ilícita que son considerados delitos. Entre los delitos más comunes está la suplantación de identidad, que suele manifestarse en la clonación de tarjetas para compras u obtención de dinero a nombre de las víctimas.

La Ley de Delitos informáticos busca prevenir y sancionar estas conductas que suelen afectar los sistemas y datos informáticos.

Ante este escenario, el Banco Ripley brinda cinco sugerencias para evitar la suplantación de identidad, robo de información o mal uso de las tarjetas de débito o crédito con el fin de generar una mejor cultura de prevención:

1. Revisa tus cuentas bancarias regularmente: Llevando un control periódico de tus operaciones y gastos, es más fácil que notes cualquier irregularidad y puedas reportarla.

2. Cambia de contraseña cada trimestre: Esta es una buena práctica para evitar ser víctima de delitos y mantener la seguridad de tus cuentas.

3. No compartas documentos con información sensible: Las redes sociales no siempre son seguras, por ello, no las utilices para compartir documentos, claves, ni cualquier cosa que pueda ser utilizada para llamadas falsas o para adquirir productos o servicios a tu nombre.

4. Mantener software oficial y actualizado: Nuestros teléfonos y computadoras suelen contener información sensible. Por lo que es importante mantenerlos actualizados y con software oficial a fin de proteger nuestra información.

5. Evita estados de cuenta impresos: Utilizar este documento y luego desecharlo puede llevar a que otros tengan acceso directo a tu información bancaria. Es mejor utilizar las apps de las entidades bancarias o pedir reportes de estado de cuenta de forma digital.

Con estas recomendaciones se puede reducir el riesgo de ser víctimas de delitos informáticos, utilizando de forma adecuada, segura y responsable nuestras tarjetas e información personal.