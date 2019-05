Inversión en hidrocarburos llegaría a su mínimo en 10 años

La inversión en el sector hidrocarburos seguirá de capa caída en el 2019. De acuerdo con la Guía de negocios e inversión en Hidrocaburos 2019-2020 presentada por EY, en el presente año la inversión total en exploración y explotación llegaría a apenas US$ 72 millones.

Esta proyección distaría mucho de las inversiones realizadas totales realizadas en el sector durante el 2018, periodo en el que se invirtió US$ 602 millones. Esta contracción representaría una caída real de 11,9% respecto al año anterior.

En los últimos 10 años (2009-2019), las inversiones en este sector hidrocarburos tocaron su pico en el 2012 cuando se invirtieron US$ 1.516 millones de los cuáles US$ 731 millones se destinaron a explotación y US$ 785 a exploración.

En el 2018 las inversiones en exploración apenas llegaron a los US$ 41 millones y para este año se invertiría apenas US$ 11 millones.

Las inversiones que se realizarían este año serían las más bajas de la última década (2000-2019).