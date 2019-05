CTS: secretos para ganar más intereses y otros beneficios

Este martes 15 de mayo vence el plazo para que tu empleador deposite en tu cuenta la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), el cual representa un ingreso atractivo para nuestras finanzas personales por lo que se le debe administrar sabiamente.

Justamente, pese a los múltiples consejos en internet para saber qué hacer con ese ingreso extra, también existen algunos secretos que seguramente no conoces de la CTS, por ejemplo, ¿Que pasa si mi empleador no me deposita en el plazo? o, qué otros beneficios me puede dar la entidad financiera donde depositaré la CTS. Aquí te lo contamos:

Según el portal Comparabien.com lo que el trabajador debe conocer es que los bancos ya no son las únicas entidades donde uno puede depositar su dinero. Hoy por hoy, puedes encontrar financieras y cajas disponibles para colocar tu CTS, y dependerá de la que más te convenga.

Secretos de la CTS

1. Una tasa saludable: Tu CTS podría crecer más de lo que esperas sin hacer nada. Para ello, debes elegir la entidad financiera (bancos, cajas, otros) que te brinden la mejor tasa de interés. Así, por ejemplo, si tienes 12 mil soles guardados, a una tasa de 7%, en un año habrás recibido 840 soles sin hacer nada.

2. Busca más beneficios: Pero que la tasa de interés no sea el único condicionante para elegir dónde colocar tu dinero. También busca qué otros beneficios que a ti te convienen te ofrece la entidad. Por ejemplo, en algunos bancos por tener tu cuenta CTS y cuenta sueldo te dan facilidades para acceder a un crédito vehicular a una tasa preferencial o a un menor porcentaje la cuota inicial.

3. ¿Y si demoran en depositar? Algo que no puedes pasar por alto es que, si tu empleador se demora en depositar la CTS, al ponerse al día no solo te pagará el monto correspondiente, sino también los intereses que se hayan suscitado. ¿Quién realiza este cálculo? La misma entidad donde debe ser depositado el dinero le notificará cuál es la cantidad requerida.

¿Qué es la CTS?

La CTS, consiste en 2 pagos al año, uno en mayo y otro en noviembre, cada uno equivalente a medio sueldo si es que se laboró el semestre completo, sumado a un sexto de la gratificación recibida en diciembre. Por lo que si tu sueldo es de 1 mil soles, un sexto de tu gratificación sería 166 soles, por lo que recibirás 1 mil 166 soles de CTS (583 soles en mayo y 583 soles en noviembre). Recuerda que pueden depositarte hasta máximo el 15 de mayo y es importante saber cuánto debes recibir para asegurarte que te han depositado el monto correcto.