María del Carmen Abregú: “Con nuevos derechos de pesca, la brecha de inversión baja a 50%”

El Ministerio de la Producción prepublicó una nueva propuesta de derechos de pesca para la anchoveta. La medida, que está en una ventana para comentarios, actualiza un valor que se mantuvo congelado por diez años. La viceministra del sector explica la necesidad de mejorar el valor de este pago que hacen las flotas industriales.

¿Por qué actualizar los valores en el pago de los derechos de pesca?

Nace al tener conocimiento y verificar que el valor vigente del derecho se ha mantenido por diez años. Eso ha terminado el año pasado, cuando venció la vigencia de la Ley de Cuotas que norma este concepto. El deber del ministerio es velar por su actualización.

¿Cuánto paga la flota industria por este concepto?

El valor vigente es de 0,25% del valor FOB (de exportación) de la harina de pescado. Hablamos de aproximadamente US$ 3,8 por tonelada.

¿Cuál es el nuevo valor que hoy propone el Produce?

Hemos calculado un valor flat de 0,54% del valor FOB de la harina. Con ello, el valor del derecho sube en un 102%. Se pagaría US$ 8,1, a un precio promedio de US$ 1.500 por tonelada de harina. Pero si uno paga mañana, debería pagar US$ 7,6 porque el precio está en US$ 1.430 dólares.

¿Cuánto ha variado el precio de la harina?

Hace diez años, el precio de la harina era de US$ 600 por tonelada. Al año actual, se ha más que duplicado. Su valor se mueve rápido por las reglas del mercado.

Ante ello, ¿el valor del derecho no debería actualizarse con cierta periodicidad?

Ese es un buen punto. El ministerio es un ente regulador, no recaudador. No podemos estar permanentemente midiendo la rentabilidad del recurso. Somos conscientes también de que si la naturaleza es pródiga, debemos cuidar nuestro recurso. Lamentablemente, cuando el año es malo es que sube más el precio de la harina porque escasea. No podríamos pensar que si sube el precio de la harina deberíamos acotar con un mayor porcentaje al año siguiente. Debemos tener un cierto periodo de estabilidad.

¿Pero diez años?

Ese es un tema para calcular. Es un tema que no hemos abordado como equipo técnico. Si un periodo de congelamiento de diez años ha sido el más apropiado o no.

Las anteriores prepublicaciones planteaban escalas, ustedes han fijado un único valor. ¿Por qué?

Las prepublicaciones anteriores calculaban en función a si el año de pesca era bueno o malo. En nuestro caso, invoco a una reflexión. Cuando nosotros pagamos un impuesto es porque el Estado recauda en beneficio de la población. Nosotros cobramos derechos de pesca porque es la retribución que tiene que darse al Estado. En ese sentido, ontológicamente tiene una naturaleza distinta a un impuesto. En él sí se justifica que a mayor renta se cobre más y a menor renta se cobre menos. En cambio, acá por qué deberíamos referenciar que pague más por un año bueno y pague menos cuando cobre menos. Eso no tiene naturaleza de un impuesto. Es un recurso de todos los peruanos.

¿Cuánto se recauda por derechos de pesca?

De lo recaudado, un 50% se va a gobiernos regionales y el otro 50% llega al ministerio. Esa parte que llegó aquí, anualmente es de S/ 26 millones en promedio. Con los nuevos derechos esperamos recaudar hasta S/ 56 millones solo en la parte de Produce.

Comparado con la demanda de inversión en el sector, ¿es suficiente?

Nosotros aproximadamente destinamos S/ 154 millones para el Viceministerio de Pesca y al Imarpe. De estos, lo que ingresa por derechos de pesca es S/ 26 millones, lo que es casi el 20%. El resto es presupuesto. Nosotros pensamos que vamos a duplicar ese monto (con los nuevos derechos). Vamos a optimizar la investigación de Imarpe.

Duplicándolo ¿todavía hay una brecha amplia?

Con lo que hoy se cobra tenemos una brecha de 80% en inversión. Con los nuevos derechos rebajará a 50%.

Aún se necesitaría recaudar el doble...

Pero no lo podemos hacer de golpe. Nosotros vamos a hacerlo con el tiempo porque de todas maneras es un impacto y podría frenar la actividad.

Temporada a fin de mes

- La viceministra de pesca, María Abregú, estimó que una próxima temporada de pesca de la anchoveta se estará iniciando a fines de mes.

- Asimismo, recalcó que el sector se encuentra realizando un control permanente sobre la situación del recurso.

- "Existe una tendencia a preservar el recurso y nosotros estamos en ello. Esta anchoveta, además de darnos divisas, es fuente de nutrición y alimentación para nuestras futuras generaciones", aseveró Abregú.