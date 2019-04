Empresas pagan por escribir reseñas falsas en Internet

Cada vez que compramos un producto por Internet, lo primero que nos fijamos es en las opiniones que tiene cada vendedor; de esta manera podemos sentirnos seguros de que nuestra compra no correrá ningún peligro. Sin embargo, ¿qué pasa si nos enteremos que no siempre las opiniones que vemos en el Internet no son ciertas?

Ian Taylor, es un británico que se dedica en su tiempo libre a escribir críticas en Internet a cambio de dinero y productos gratis, pero curiosamente las reseñas de productos que escribe no necesariamente es verdad.

En una entrevista con la BBC, Taylor señala que ha escrito sobre todo tipo de productos, incluso de películas independientes para ver en línea. "Desde que comencé a hacerlo les advertí a mis familiares y amigos que no confíen en las reseñas", comenta.

Al escritor se le paga por comprar el producto y luego escribir una crítica, además menciona que las empresas se desesperan por tener reseñas positivas en todas las redes sociales como Facebook, Google, TripAdvisor, etc., es por ello que se considera un “cínico”, porque no dice la verdad en sus críticas.

A raíz que un grupo de consumidores "Which?" revelara que Amazon estaba llena de “estrellas falsas”, la compañía indicó que usaba una tecnología automática para identificar esta actividad y que invierte en estos recursos para proteger a sus clientes.

Otras de las formas en que las empresas logran subir su puntuación en el Internet es con la modalidad del “brushing” (cepillado), que permite que los vendedores tengan acceso a los nombres y direcciones de la gente para enviarles productos que nunca han comprado. Además, el vendedor puede usar esos datos para crear una cuenta y colocar opiniones positivas.