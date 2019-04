Netflix invertirá US$ 100 millones en centro de producción en Nueva York

Con la idea de posicionarse en la Gran Manzana, la multinacional de entretenimiento Netflix destinará $100 millones para la creación de un centro de producción en Nueva York, Estados Unidos. Tendrá oficinas en el distrito de Manhattan y seis estudios de televisión en el de Brooklyn.

Esta inversión de Netflix se tiene prevista hasta el año 2024 e implica la formación directa de 127 puestos ejecutivos para los rubros de contenido, marketing y producción para las oficinas del centro de Nueva York. Dicha sede tendrá cerca de 9.000 metros cuadrados, y se ubicará en la cuadra 888 de Broadway en el Distrito Flatiron de Manhattan.

Mientras que los estudios de televisión de esta sede de Netflix, que recibirán otros cientos de trabajadores en las funciones audiovisuales, tendrán un aproximado de 15.000 metros cuadrados. Se tiene planeado la construcción de seis escenarios de sonido y espacios de apoyo; estarán ubicados en el 333 Johnson Avenue, de Brooklyn.

Andrew Mark Cuomo, gobernador de Nueva York, resaltó la importancia de este proyecto en cuanto a la generación de empleos en el estado, “Netflix es innovador, creativo y valiente, igual que los neoyorquinos, y la expansión de esta compañía puntera en Nueva York demuestra nuevamente que el Estado Imperio está abierto a los negocios", precisó.

