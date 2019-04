Ley antimonopolio queda en suspenso en el Congreso

La aprobación de la ley que regula las fusiones y concentraciones empresariales en el país, conocida como "ley antimonopolio", quedó en suspenso en el Congreso, pues pese al largo debate de casi dos horas, no logró votarse ayer.

Esto, luego de que las comisiones de Defensa del Consumidor y de Economía no lograrán consensuar –en el corto tiempo otorgado por el presidente del Parlamento, Daniel Salverry– sus dictámenes con el proyecto de ley del Ejecutivo, así como incorporar modificaciones planteadas por diversos congresistas durante el debate.

Al respecto, la comisión de Defensa del Consumidor, que preside el parlamentario Miguel Elías, recogió la propuesta de reducir los umbrales referidos al valor de las ventas o ingresos brutos anuales de al menos dos empresas involucradas de 36 mil UIT a 18 mil UIT.

No obstante, no se incorporó la petición del congresista Manuel Dammert, quien solicitó que el umbral de 118 mil UIT aplicable a las ventas conjuntas de todas las empresas involucradas, se reduzca a 100 mil UIT, con el objetivo de que más empresas puedan ser reguladas al iniciar una operación de fusión y no "caiga en letra muerta".

Por otro lado, se precisó que las infracciones a la ley prescribirán a los cuatro años y ya no a los cinco, como se tenía previsto. Y respecto al cómputo de la prescripción "este se reanudará si el procedimiento se encuentra paralizado durante 90 días hábiles".

Por su parte, la congresista Marisa Glave, de Nuevo Perú, cuestionó que el Indecopi no tenga opinión vinculante en las operaciones de fusiones en el sistema financiero, incluso en situación de riesgo, pues se le restaría competencia al ente regulador. "En el mercado, hoy día, tenemos que una empresa como Intercorp (Inkafarma) tiene el 83% de farmacias, Backus concentra el 99% del mercado de cervezas y 4 empresas concentran el 95% de los créditos que se otorgan. Sí necesitamos que haya control", aseveró. ❖

EL dato