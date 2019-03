Exportaciones de Piura crecieron 28% en 2018 gracias a productos no tradicionales

Pese a los embates climáticos, las exportaciones de la región Piura tuvieron un comportamiento positivo en 2018, logrando crecer 28% respecto al 2017, gracias a los mayores envíos de productos no tradicionales, según informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

En total, los envíos de la región norteña alcanzó los 2 millones 723 mil dólares. Y sólo los productos no tradicionales representaron 1 millón 978 mil dólares (+36%).

“Las agroexportaciones (tradicionales y no tradicionales), equivalentes a la tercera parte de las exportaciones totales, aumentaron 26% en 2018, debido a las mayores ventas de uva (+50%) y mango (+36%). Asimismo, las exportaciones pesqueras (tradicionales y no tradicionales) superaron los US$ 900 millones, creciendo 31% respecto a 2017, debido a la mayor exportación de pota (+67%) que bordeo los US$ 500 millones”, explicó el titular del Mincetur, Edgar Vásquez.

Turismo

Al referirse al sector Turismo, Vásquez reveló que de los 4.4 millones de turistas extranjeros que llegaron al Perú en el 2018, el 8,6% visitó Piura. Por ello, la región ocupó el puesto 8 del total de visitas por turismo receptivo.

“Un poco mas de 370 mil personas arribaron a Piura. Dado el potencial en la región, es necesario seguir trabajando para que esta cifra vaya creciendo. Los extranjeros que visitaron Piura arribaron, principalmente, de Ecuador (21,5%), Chile (16,8%) y Argentina (12,6%), entre otros”, sostuvo.

Es importante mencionar que los principales lugares visitados por los extranjeros en Piura fueron Máncora (86,4%), Piura (47,4%), El Ñuro (13,7%) y Catacaos (11,0%), entre otros.