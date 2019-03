Exportaciones de Piura alcanzaron los 2 mil 723 millones de dólares en el 2018

El ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Edgar Vásquez, felicitó el trabajo realizado por el exportador piurano durante el 2018, ya que la región exportó 2 mil 723 millones de dólares, creciendo 28% en comparación al 2017 y que se debe a un mayor envío de bienes no tradicionales (+36%), que alcanzaron un récord de mil 978 millones de dólares.

También mencionó que las exportaciones con valor agregado (más del 70% de la canasta exportadora piurana) se cuadruplicó en la última década por la mayor oferta de los productos pesqueros y agroindustriales como la uva, mango y banana.

“Las agroexportaciones (tradicionales y no tradicionales), equivalentes a la tercera parte de las exportaciones totales, aumentaron 26% en 2018, debido a las mayores ventas de uva (+50%) y mango (+36%). Asimismo, las exportaciones pesqueras (tradicionales y no tradicionales) superaron los US$ 900 millones, creciendo 31% respecto a 2017, debido a la mayor exportación de pota (+67%) que bordeo los 500 millones de dólares”, agregó el ministro.

Por otro lado, en cuanto al turismo, el titular del Mincetur reveló que los 4.4 millones de turistas extranjeros que llegaron a nuestro país el año pasado, el 8,6% visitó Piura. Por ello, la región ocupó el puesto 8 del total de visitas por turismo receptivo.

“Un poco mas de 370 mil personas arribaron a Piura. Dado el potencial en la región, es necesario seguir trabajando para que esta cifra vaya creciendo. Los extranjeros que visitaron Piura arribaron, principalmente, de Ecuador (21,5%), Chile (16,8%) y Argentina (12,6%), entre otros”, sentenció.

Cabe resaltar que los lugares más visitados por los extranjeros en Piura fueron Máncora (86,4%), Piura (47,4%), El Ñuro (13,7%) y Catacaos (11%), entre otros.