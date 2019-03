Hoy continuará debate sobre Jubilación Anticipada

El pleno del Congreso continuará hoy el debate del predictamen de la Comisión de Economía, el cual propone restituir el Régimen Especial de Jubilación Anticipada (REJA) de forma permanente y con algunos “candados”.

En ese contexto, la Asociación de Administradora de Fondo de Pensiones (AFP), se mostró en contra –incluso– de un REJA con modificaciones “o de cualquier tipo de jubilación anticipada que vaya en contra del objetivo de aumentar el fondo de pensiones”.

“Si el objetivo es tener una mayor pensión, menor comisión y calidad de vida, la respuesta es no al REJA”, respondió Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de AFP.

Sustentó su rechazo a que las propuestas que se debaten en el Congreso generan un “forado” en el sistema de salud.

Al respecto, dijo que no existe un estudio técnico que sustente que sólo el 4,5% del fondo se destine a EsSalud, y agregó que “lo que estás trasladando del REJA es solo el 20% de lo que le cuesta a EsSalud atender a ese REJA (exaportante) a futuro. Mira el tamaño del forado, y no estás mirando el problema de forma integral”, anotó.

Rechazan lobby

En respuesta al congresista y presidente de la Comisión de Trabajo, Justiniano Apaza, quien acusó a las AFP de lobby y querer ampliar el debate de la restitución del REJA, la presidenta de la AAFP, rechazó la acusación.

“La rechazo total y absolutamente, no me atrevería siquiera a pedir que hagan algo a favor de la AFP porque me pidieron que trabaje a favor del afiliado”, indicó.

Debate en el Pleno

Cabe recordar que en la última sesión del Pleno no se logró aprobar la propuesta de la Comisión de Trabajo, que proponía ampliar el REJA hasta el 2021. Ahora, el parlamento debatirá sobre el proyecto de la Comisión de Economía que plantea diversas modificaciones al REJA, entre ellas, que sea permanente, además, que excluya a los trabajadores de cuarta y quinta categoría, y que sólo puedan acceder quienes sustenten que realmente están desempleados ante la Sunat en los últimos doce meses.

Asimismo, propone que la Jubilación Anticipada Ordinaria (JAO), tenga como requisitos nuevos límites de edad, es decir, que de aprobarse, sólo accederán al JAO los hombres de mínimo 55 años; y las mujeres, 50 años.

Reforma previsional

Por otro lado, la AAFP presentó ayer su propuesta de reforma previsional. En ese sentido, opinó que previo a cualquier planteamiento de convertir la ONP a una AFP público, el Estado debe garantizar a los aportantes su bono de reconocimiento.