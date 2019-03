Aportantes a ONP sin pensión deberían recuperar sus fondos

Tratándose de un dinero que se les descuenta de forma mensual a los trabajadores para garantizarles una pensión durante su vejez, debería existir la opción de devolverles el dinero a aquellos que no logren cumplir con los 20 años de aporte.

Y es que bajo el escenario actual, aquel que no logró dichos años mínimos de aportes nunca podrá ver su dinero. Algo que para el profesor de Economía de la PUCP, Jorge Rojas, constituye una injusticia.

"Hay que mostrar en claro que (la ONP) no es propiamente un sistema de pensiones. Si no cumplo los 20 años, no recibo nada. En la práctica, es un impuesto a la mano de obra, al salario. No debería operar así", sostuvo.

En el caso de que un trabajador que aporta a la ONP y quiere trasladarse a una AFP, puede hacerlo, pero no se le otorgará un bono de reconocimiento por lo que sus aportes quedarán nulos.

"Además, el problema del bono de reconocimiento es que el valor de dicho monto lo fija arbitrariamente el Gobierno. Es una manera de quitarse la deuda con los trabajadores", agregó.

Por ello, para Rojas, la devolución íntegra de lo aportado sería la mejor forma de imponer justicia en el sistema. "Sin embargo, ¿de qué manera hacerlo? Habría que pensarlo. Pero debe quedar en claro que, bajo las condiciones actuales, hay un abuso del trabajador", agregó.

La misma postura demostró el profesor de la Universidad ESAN, Jorge Guillén. "Esta es una de las injusticias que tiene el sistema. Otro problema que vemos es que cuando uno se pasa de una AFP a la ONP, pasa todo el fondo. Si es al revés, no sucede lo mismo. (El sistema) reúne varias injusticias que deberían estarse considerando para tener un sistema más justo", afirmó.

El economista de Macroconsult, Elmer Cuba, también resaltó, en su momento, la injusticia que se comete en el sistema. "Es correcto que no reciban una pensión mínima al no alcanzar los aportes requeridos para recibir la misma. Pero la injusticia radica en que reciban cero; contribuyendo a financiar a los jubilados de más altos ingresos relativos, que son los que superarán los 20 años de aporte. De paso, terminan subsidiando al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)", escribió en una de sus columnas.

Desde la ONP, el año pasado se tuvo una respuesta a propuestas como esta. Alejandro Arrieta, jefe de la ONP, dijo ante la Comisión de Trabajo del Congreso que devolver el dinero a los afiliados que no alcanzan los 20 años de aportes "es inviable".

"Teniendo un sistema de reparto es inviable, por no decir imposible. La mejor solución para el país es convertir a la ONP en una AFP pública. El cambio debe ir acompañado con incentivos para tener una mejor pensión", dijo en su momento.

A ello se le suma el problema de las bajas pensiones. Aún superando los 20 años de aportes, recibiría una pensión que a la fecha es de S/ 523,49 en promedio. ❖

