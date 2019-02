Paro de transportistas genera pérdidas por US$ 215 mllns

El paro nacional de transportistas de carga pesada cumple cinco días sin llegar a una solución con el Gobierno, a quien le exigen -principalmente- reducir el precio de los combustibles.

En lo que va de la huelga, la Asociación de Exportadores (Adex) ha estimado que las pérdidas para el sector exportador habrían alcanzado los US$ 215 millones (US$ 43 millones diarios), pues los productos no están llegando al puerto, por lo que ha solicitado a los transportistas y al Ejecutivo a restablecer el diálogo.

Al respecto, en conversación con La República, el Gremio de Transportes y Logística (GTL), uno de los que convocó al paro, informó que nadie del Ejecutivo los ha invitado a reunirse, por lo que desde hoy sábado 23 el paro será radical.

Incluso, a la medida de fuerza ahora se sumarán los casi 4 mil transportistas del terminal portuario del Callao. Ellos exigen al Gobierno revisar las concesiones portuarias y mejorar el ingreso de la carga a los dos terminales (APM y DP World). Sostienen que el flete por tiempo de demora es de S/ 350 millones al año para el transportista.

Petróleo bajará

A través de un escueto comunicado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que "continuaba con el diálogo abierto con los transportistas".

Asimismo, señaló que "se ha gestionado adelantar la reducción del 2,44% del precio del petróleo, que estaba programada para fin de mes".

No obstante, para el Consejo Nacional de Transporte Terrestre, que también evalúa entrar al paro, esta reducción "no es suficiente", pues desde octubre pasado, Petroperú no ha trasladado las reducciones establecidas por Osinergmin.❖

En regiones