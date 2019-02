Sunat: ¿Cómo integrarse al sistema OSE para emitir facturas electrónicas?

Desde el próximo 1 de marzo más de 17.000 empresas consideradas Principales Contribuyentes (Pricos) por la Sunat estarán obligadas a emitir facturas electrónicas a través de un Operador de Servicios Electrónicos (OSE). La facturación digital permitirá que las empresas peruanas tengan procesos más útiles y eficaces.

Kenneth Bengtsson, presidente ejecutivo de Efact, OSE autorizado por Sunat, explicó que existen cuatro sistemas de emisión de electrónica (SEE). Se trata del SEE-SOL, SEE del Contribuyente, SEE Facturador Sunat y el SEE Operador de Servicios Electrónicos.

“El objetivo es que este año los 17,000 principales contribuyentes obligados utilicen los OSE. Los Pricos emiten grandes cantidades de documentos, ejerciendo mucha presión sobre los sistemas de Sunat. Con la nueva disposición, SUNAT tendrá capacidad para atender a las demás empresas, facilitando el proceso de masificación de comprobantes electrónicos”, indicó el ejecutivo.

Al respecto, Efact ofreció algunas reocmendaciones para integrarse al sistema OSE:

1. SEE-SOL: No existe ningún cambio ni costo importante. La emisión se realiza a través del portal de un OSE. Dependiendo de la cantidad de documentos o comprobantes electrónicos que emita, el servicio puede ser gratuito o tener un costo máximo de S/ 39.

2. SEE Contribuyente: Tampoco existe cambio ni gasto destacado. El costo por la validación de comprobantes varía dependiendo de la cantidad que se emita ,pero como referencia tiene un costo de S/ 40 para una empresa que envía 1.000 comprobantes; o alrededor de S/ 225 para una compañía que emite 10.000 comprobantes.

3. SEE Facturador Sunat: No todos los OSE ofrecen este servicio. Por ejemplo, con el Operador de Servicios Electrónicos Efact, no tiene que hacer ningún cambio en su sistema contable, puede enviar los documentos generados en vez de subirlos al sistema. El cambio para empezar a emitir es de un día a otro y tampoco involucra un costo significativo.