Un 74,3% de peruanos prefieren escuchar radio en su hogar

El 74,3% de los peruanos prefiere escuchar radio desde su hogar, así lo reveló un estudio Target Group Index (TGI) de Kantar IBOPE Media, divulgado el día mundial de la radio. De acuerdo con la investigación, solo el 18,9% lo hace desde su centro de trabajo. En tanto, el 9,8% lo hace en su automóvil y el 8,2% en el transporte público.

Por otra parte, 12,3% de los radioyentes complementa su uso navegando por internet, y 3,2% de encuestados escucha radio mientras ve televisión.

El horario con mayor audiencia de lunes a viernes es la mañana, entre las 9 am y las 12 m con el 44,7% de personas y 38,5% los sábados y domingos. En los días útiles semanales el segundo horario de preferencia está entre las 6 am y las 9 am tiempo en el que la sintonizan un 35,9% de usuarios, seguido por el mediodía, cuando 1 de cada 4 oyentes está conectado.

El tema de interés predominante entre los radioyentes peruanos está relacionado con las noticias de coyuntura nacional, dado que un 30,5% afirma que esto es lo que busca cuando sintoniza la plataforma; 15,9% la escucha para enterarse del desarrollo de noticias internacionales; 7,9% de personas prefiere oír sobre su deporte favorito; mientras que el 6,9% se inclina exclusivamente por contenido futbolístico.

Este medio goza de una amplia popularidad entre los Millennials con un 30,6% de la población total de oyentes, los siguen de cerca los nacidos en la Generación X, quienes representan el 27,3% y el resto lo componen los Centennials, los Baby Boomers y los Silents, con 18,8%, 16,9% y 6,4% respectivamente.

La radio está presente en la vida de los peruanos desde 1925, año en el que los limeños oyeron por primera vez la transmisión de una emisora AM.