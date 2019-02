Fusión entre Fox y Disney preocupa a López Obrador

La posible fusión entre las cadenas Twenty - First Century Fox y The Walt Disney preocupa al gobierno mexicano, pues la transacción podría privatizar la transmisión de los partidos de fútbol en ese país.

El propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señaló que dicha fusión debe verse con cuidado pues existiría conflicto de intereses.

"La información que tengo es que (la fusión) no se permitió en Europa, ni en Estados Unidos, y que aquí se quiere autorizar. Yo soy respetuoso del organismo que regula y define sobre estos temas, pero también tengo información de que hay conflicto de intereses", indicó.

Dichas declaraciones las realizó tras conocerse que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) aprobó la fusión, y que en los próximos días el Instituto Federal de Telecomunicaciones (ITF) de México también daría el visto bueno.

Sobre el conflicto de interés detrás de las negociaciones de fusión, el portal web mexicano, Reporte Índigo, reveló que la jefa de la Unidad de Competencia Económica del IFT, Georgina Santiago, quien es la encargada de analizar las implicaciones y dar el visto bueno al acuerdo, ha sido colaboradora directa de los representantes legales de Disney y Fox: Ernesto Estrada y Eduardo Pérez, exfuncionarios del ITF.

Monopolio del fútbol

La preocupación de AMLO se debe a que la creación de un monopolio de contenidos deportivos, perjudique a los aficionados al fútbol.

"Lo que más me preocupa es que se cobre por ver el futbol, no es mi deporte favorito, pero sí mucha gente ve el futbol, no vaya a suceder de que se dé una autorización que afecte a los consumidores, a los aficionados del fútbol", apuntó.

En ese sentido, señaló que si la fusión afecta el fútbol, "el asunto debe discutirse y debatirse".

De acuerdo con el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, de autorizarse la fusión de las empresas en los términos actuales, el 73% del total de canales deportivos de la televisión de paga en México estaría en manos de una sola empresa, lo que generaría que muchos de los partidos solo se vean en canales exclusivos.❧

DATOS