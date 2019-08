Denuncian que TGP no ejecuta 24 proyectos en Megantoni

“Hace un año fue el derrame de gas en el sector Túpac Amaru, en Kemariato, y hasta el momento no se ejecutan los proyectos que acordó hacer la empresa Transportadora del Gas del Perú (TGP) por compensación al daño en las comunidades”, denunció Daniel Ríos, alcalde del distrito de Megantoni (Cusco), lugar de donde se extrae el gas natural.

Si bien indicó que existieron hasta dos reuniones con representantes del TGP, hasta la fecha no se hacen realidad ninguno de los 24 proyectos acordados. Incluso, en una de estas reuniones estuvo presente el gerente general, sostuvo.

“Cada proyecto está valorizado en más de S/ 1 millón. Las comunidades quieren sentirse escuchadas, pero ahora hay silencio por parte de la empresa”, indicó el alcalde a La República.

Cabe recordar que el sábado pasado un grupo de nativos tomó algunas de las válvulas en las que se transporta el gas del Lote 56 y 88 como medida de lucha, que se levantó luego de que Ríos llegara a Lima a solicitar una reunión con la PCM.

Asimismo, el alcalde de Megantoni señaló que existe preocupación en la comunidad de Puerto Huallana, pues habría una tubería de gas ubicada en KP 53 que estaría descubierta y que podría originar una nueva fuga.

“La pregunta es por qué no son sinceros, por qué no tiene reuniones en la comunidad para hacer el trabajo. No vemos el acercamiento para cumplir esos compromisos”, agregó la autoridad.

Responde TGP

La empresa indicó en un comunicado que ya existirían hasta 26 proyectos definidos en fase de licitación, aunque no precisó los plazos de la ejecución.

“(Los proyectos) comprenden programas como piscigranjas, módulo de producción de chocolates, crianza de animales menores, implementos médicos y paneles solares”, detalló.

Agregó que los montos de inversión dependerán de las necesidades puntuales de cada comunidad. De otro lado, la empresa confirmó que asistirá a la reunión pactada con el PCM y autoridades de Megantoni para el 7 de febrero, en la cual también se analizará la demanda de la comunidad de Camaná, lugar donde también se habría producido un derrame en 2016.

Datos

- De otro lado, el 4 de febrero se llevará a cabo en Camisea (Megantoni) una reunión con representantes de las 4 empresas que extraen gas, entre ellas, Repsol, Perúpetro, TGP.

- Se hablarán de los proyectos productivos a ejecutarse durante este año, así como pactar compromisos para no evadir responsabilidades.