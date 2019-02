Al MEF no le convence propuesta de salarios mínimos diferenciados

Una de las propuestas de reforma que presentó el sector privado en la CADE 2018 fue establecer salarios mínimos diferenciados a nivel de regiones.

Dicho planteamiento, que busca combatir la informalidad laboral, llegó a otros espacios de diálogo como el Consejo Nacional de Trabajo (CNT). La ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, confirmó que dicha posibilidad está siendo debatida en la comisión técnica de productividad y salarios mínimos del CNT.

Si bien ha logrado trascender en el actual debate por una reforma laboral, la propuesta habría encontrado a uno de sus opositores en el lugar menos esperado: el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El ministro Carlos Oliva manifestó que establecer salarios mínimos diferenciados es una opción que no le convence. "Tiene que evaluarse. Todavía no estamos convencidos de que sea la mejor propuesta. Entendemos que hay pros y contras. Entre los contras podría haber un tipo de arbitraje que no sería conveniente. Sin embargo, es una medida sensata y que merece la pena evaluar. En su momento, opinaremos formalmente sobre ello", dijo el ministro en el foro Competitividad y Productividad organizado por el Gobierno el jueves último.

Oliva precisó que será la ministra de Trabajo la encargada de llevar propuestas elaboradas por los trabajadores y empleadores a la mesa de trabajo laboral que se han creado en el marco de la Política Nacional de Competitividad y Productividad.

La propuesta

La propuesta más concreta sobre salarios mínimos es la publicada por el Consejo Privado de Competitividad, trabajo que lideró el expremier Fernando Zavala.

En este se argumenta que la remuneración mínima vital actual (S/ 930) no recoge las heterogeneidades en productividad en el interior del país.

"La propuesta no pasa por reducir la RMV de S/ 930, sino que, de ahora en adelante, se calcule una RMV regional para transparentar las desviaciones con respecto al nivel actual", se lee en el documento.

Además, se sugiere definir una variable que gatille la actualización de la RMV. "Así, la RMV solo se incrementaría en las regiones cuyo ratio RMV/salario medio sea menor a un valor establecido", plantea la propuesta.

El documento utiliza metodología aplicada en otros países para estimar salarios mínimos diferenciados por regiones. Tal como se muestra en la infografía, solo Moquegua y Lima tienen salarios por encima de los S/ 800. En regiones como Huancavelica, el salario mínimo estaría por debajo de los S/ 400.

Por lo pronto, los sindicatos que hoy participan del CNT ya se han manifestado en contra de la medida. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) sostiene que una RMV diferenciada perjudicaría las condiciones de vida de aquellos trabajadores donde el salario sería menor. "Nosotros no vamos a dejar pasar este tipo de decisiones porque son contraproducentes con el desarrollo económico y social del país", dijo Julio César Bazán, presidente de la CUT.

Claves

- El jueves, en la primera reunión del Consejo Nacional de Competitividad, los gremios sindicales exigieron una reunión con el presidente Vizcarra para tener un diálogo sincero sobre la Política de Competitividad.

- La CGTP ha pedido derogar la política o, en su defecto, retirar el capítulo 5 (que trata los temas laborales) para que sea evaluado en el CNT.