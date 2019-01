Pescadores artesanales piden defender las 5 millas

Pescadores artesanales de Chorrillos mostraron preocupación por el anuncio del viceministro de pesca y acuicultura, Javier Atkins, sobre la posibilidad de que las embarcaciones industriales sean autorizadas a lanzar sus redes cerca de la milla 1 en el litoral.

La propuesta, que busca dichos permisos frente al litoral de Arequipa, Moquegua y Tacna, se convierte en un precedente para la actividad en todo el país y perjudicaría el medio ambiente.

“Acabarán con todo, van a depredar hasta las crías. ¿Se han detenido a pensar de qué va a vivir el pescador artesanal, con qué pagará sus cuentas?”, advirtió el pescador Jesús Samamé, que ha dedicado toda su vida a ese oficio en el muelle artesanal chorrillano.

Prueba de ello es que desde hace 5 años se les ha ido reduciendo los espacios para que puedan trabajar porque los industriales están invadiendo los pocos lugares en los que pueden conseguir buenos ejemplares. “Estamos luchando con barcos grandes porque nos habían dado 10 millas, después nos recortaron a 8 millas y ahora a 5 millas. Pero lo peor de todo es que se están metiendo en el espacio que nos corresponde y se están llevando todas las especies. ¿Qué vamos a sacar?”, expresó Pedro Cárdenas, al bajar de su pequeña embarcación tras una jornada de pesca.

Asimismo, Carlos Castillo, de 71 años, dijo que esta iniciativa representa un perjuicio para los pescadores porque ellos no cuentan con la capacidad competir con los industriales.

Pensiones

Por otro lado, pidieron al Gobierno atender la seguridad social del pescador artesanal. Al no tener pensiones, les resulta imposible jubilarse.

“Para mí no poder retirarme es una desesperación tremenda. Los pescadores no tenemos seguridad social; yo, por ejemplo, tengo 70 años y sigo trabajando porque no tengo seguro de nada. El Ministerio de Producción no nos apoya”, agregó Carlos Castillo .

Claves

- Siforpa. El Ministerio de la Producción extendió en el 2018 el Sistema de Formalización de Pesca Artesanal (Siforpa). Tendrá un plazo de 2 años. El objetivo es formalizar la actividad de los hombres de pesca.