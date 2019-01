Editora El Comercio bajo la lupa de Indecopi por presunta colusión

Indecopi abrió un procedimiento administrativo sancionador a tres imprentas comerciales, entre ellas, Editora El Comercio, que habrían incurrido en prácticas anticompetitivas.

Las otras dos imprentas son Quad/Graphics Perú S.A. y Amauta Impresiones Comerciales S.A.C. (subsidiaria de Editora El Comercio). Las tres empresas podrían ser sancionadas por presunto acuerdo secreto para repartirse a los clientes del mercado de servicios de impresión comercial de clientes privados, a nivel nacional, entre los años 2011 y 2017.

Según Indecopi, este servicio es contratado por empresas mayoristas y minoristas de diversos sectores (tiendas por departamentos o supermercados) que publicitan sus productos y servicios a través de catálogos, revistas, folletos, trípticos, dípticos, volantes publicitarios, entre otros.

Para José Távara, profesor principal del departamento de Economía de la PUCP, esta investigación se trataría de un caso de colusión y cartel, "muy difíciles de detectar en el país", indicó.

EXISTIRÍAN evidenciAS

No obstante, según el comunicado de Indecopi, existiría evidencia obtenida por la Secretaría Técnica que revelaría el presunto acuerdo entre Quad Graphics y Amauta-El Comercio: cada uno de los competidores contrató con un grupo de clientes específico del mercado investigado sin que el otro realice ofertas competitivas para contratar con tales clientes; es decir, eliminando la competencia entre ambos competidores.

Los acuerdos estarían en correos, archivos electrónicos y declaraciones recabadas durante la investigación preliminar.

se pronuncia

En un comunicado, Editora El Comercio reveló que la investigación preliminar y la denuncia las realizaron ellos mismos en setiembre del 2017.

"El Comercio encontró indicios de una potencial práctica anticompetitiva en el negocio de impresiones comerciales en una de sus subsidiarias, Amauta Impresiones Comerciales S.A.C., por lo que acudió a la instancia para realizar la denuncia", informaron.

Al cierre de esta nota, Indecopi no aseguró si El Comercio se acogió al programa de clemencia, lo que podría permitirle reducir su multa; aunque para Távara, "el hecho de denunciar no le quita a El Comercio la ilegalidad de una práctica colusoria", y señaló que si bien podría reducir la multa, no la exonera de sanción.

Posibles sanciones

Asimismo, el docente de la PUCP señaló que el proceso sancionador todavía demorará un tiempo, pues se deberá investigar si hubo colusión durante los seis años (2011-2017).

Según la legislación se han establecido topes de 12% sobre los ingresos obtenidos por la empresa en el ejercicio anterior, "aunque con ese tope la multa puede dejar de ser disuasiva sobre todo cuando hay carteles que han estado operando por años sin ser detectados, incluso tienen posibilidad de apelar", anotó Távara.❧

