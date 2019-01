Eduardo Alfredo Guevara Dodds: “Concesión del proyecto de 7 regiones está pensada para usar gas peruano”

Las recientes noticias sobre una posible conexión energética con Bolivia nos llevaron a conversar con el viceministro de Hidrocarburos, quien precisa que se busca acercar más el precio del GLP a los consumidores así como hacer más eficiente la masificación de gas natural domiciliaria nacional.

Perú, siendo un país rico en gas, ¿por qué estudia la posibilidad de traerlo de Bolivia en vez de analizar opciones como renegociar los contratos de exportación del gas?

En principio el tema de exportación como volumen que se va no es algo que esté afectando la demanda, y si la demanda en que nos queremos enfocar en principio es la residencial, no es una demanda tan grande. Acá la preocupación principal es analizar qué es lo que ha pasado con las concesiones que tenemos hoy, cómo han venido funcionando y qué cosas debemos corregir o qué otras acciones deberíamos tomar. Nuestro objetivo es tratar de llegar a más peruanos.

Bolivia ha puesto sus cartas sobre la mesa, ¿pero con qué negocia el Perú?

Lo importante es dejar en claro que no hay ningún tipo de negociación. Estamos viendo qué sinergias puede haber entre ambos que puede implicar intercambios de información, intercambio de experiencias. Si vamos directamente al tema del gas natural acá la prioridad en el caso del Perú es desarrollar la masificación del gas natural con gas peruano. Al 2021 calculamos estar por encima del millón de conexiones.

¿Qué propone Bolivia en concreto sobre el GLP?

En el caso del Gas Licuado de Petróleo (GLP), hoy día se importa sin ningún tipo de problema. Tenemos envasadores locales que importan GLP de Bolivia. A la fecha, un poco más del 60% de la demanda de GLP local se satisface con producción local, básicamente de Camisea, lo restante se importa en parte de Bolivia por empresas locales que adquieren el GLP y lo envasan en plantas que algunas pueden estar en Puno o en otras zonas del país. Se trata del GLP a granel, no de los balones.

¿La idea es que ingrese un mayor volumen de GLP?

No, en el tema del GLP aún lo estamos viendo. En principio, hay productores locales que podrían seguir trayendo GLP de Bolivia o ellos evaluar poner una planta. En el tema del GLP lo que más nos preocupa es que hoy tenemos un precio en Pisco, un precio al que entra a granel de Bolivia y luego pasa a las envasadoras y sale con un precio determinado de veinte y pico de soles, pero de allí que llegue al consumidor final, es donde se disparan los precios.

Esta situación no son solo los costos de transporte.

Más que costos de transporte es que hay muchos agentes involucrados. Tú puedes tener un transportista mayorista que puede llevar a un punto determinado, de allí aparecen otros medianos, luego aparecen otros, y luego tal vez llegar a una bodega.

Esas son las llamadas distorsiones de ese mercado.

Son distorsiones, sí, y las estamos revisando. Hay que ver de qué manera podemos de alguna forma ordenar y lograr lo que queremos que es: ese precio al que llega a consumidor final esté más cercano al que sale de la planta de envasado.

Gas Natural

¿La intención boliviana de ingresar al Perú gas natural, ya sea para sacarlo por Ilo o para inyectarlo al proyecto de 7 regiones, no mata al proyecto Sistema Integrado de Transporte de Gas ex-Gasoducto Sur Peruano (GSP)?

Es un tema que hemos estado revisando y conversando con nuestros pares de Bolivia. Nosotros tenemos reservas suficientes para atender nuestro mercado local. Nuestra problemática es cómo llegar porque tenemos que construir redes. Allí, hoy día estamos trabajando en el proyecto de masificación del gas en 7 regiones, en el cual puede participar la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y está diseñado para funcionar en principio con gas local. Luego tenemos el proyecto para llevar gas hacia el sur que es el que llamamos ahora el Sistema Integrado de Transporte de Gas. Esos dos proyectos en cualquier escenario no se verán afectados si es que, por ejemplo, Bolivia dice: quiero y estoy interesado en exportar mi gas natural por decir al mercado asiático. Bolivia podría tener, y nos lo ha manifestado aunque aún no hay nada concreto, eventualmente un gasoducto que vaya a Ilo, tener una planta de licuefacción y de allí exportarlo al mercado asiático. La idea allí es: ok, puede salir hacia Ilo pero eso no me va a afectar el proyecto que va a llevar gas al sur y tampoco puede afectar el desarrollo de 7 regiones. YPFB puede participar en el proyecto de 7 regiones con las reglas que está llevando a cabo Proinversión.

Si YPFB (empresa estatal boliviana) ganara esa licitación de 7 regiones, ¿las reglas le impedirían que maneje el proyecto con gas boliviano?

Hoy día esa concesión está pensada con gas peruano. La posibilidad que pueda usarse gas de otros lugares, no necesariamente lo restrinjo a Bolivia, es un tema que hoy día no está en la ecuación.

¿Cuándo debe salir el proyecto de 7 regiones?

Este semestre.

Sobre el gasoducto se anunció que la consultora Mott Macdonald recomendará por dónde debe ir el trazado, ¿cuándo tendrían ese análisis completo?

Cuando termina el proyecto del GSP, como siempre hubo cuestionamientos, entonces allí el objetivo era poner una base bien sólida que nos permita tener la información para definir cuál es la mejor alternativa. El consultor nos va a dar las herramientas de acuerdo a las necesidades que tenemos. Hubo algunos retrasos, pero estamos apuntando hacia finales del primer trimestre de este año tener cerrado el estudio en el que queremos ser muy finos cuando se tome la decisión.

¿Se visualiza en ese estudio un proyecto integral, troncales a las ciudades y además la petroquímica?

La idea es atender a las distintas regiones hacia el sur. Si es un trazo similar al GSP tiene que incluir esas troncales a las regiones. En el caso de la petroquímica allí vamos a depender del volumen de gas que se pueda tener y las condiciones. Ya tuvimos otros proyectos de petroquímica y fueron impactados por el precio del gas natural a nivel internacional que movieron a las empresas a irse a un mercado donde podían conseguir el gas más barato. Obviamente todos queremos desarrollar petroquímica porque eso nos va a traer la posibilidad ya no solo de usar el gas natural para quemarlo o como un energético sino en algo más importante, darle un valor agregado. Eso va a traer trabajo, tecnología y un desarrollo en la zona. Hay que analizar cuánto gas hay. Eventualmente, si Bolivia decide exportar su gas, más el gas que pueda venir de Camisea, sí haga sentido el volumen de poder tener una petroquímica.

¿Qué les preocupa de la actual masificación del gas?

Estos proyectos de 7 regiones así como las concesiones que tenemos en Lima, al sur o al norte, están cumpliendo con sus obligaciones y llegando a varios lugares, pero obviamente siempre van a haber ubicaciones en las cuales no sea económicamente viable. Hoy el FISE financia la acometida hacia las casas, pero en algunas zonas solamente la acometida no sea suficiente, entonces probablemente allí definamos que se tenga que subsidiar la conexión y también la red, de tal forma que un concesionario que podría ser el de 7 regiones -que en principio no tenía interés en esta zona por no ser viable- podría eventualmente prestar ese servicio o lo presta alguien más. Allí tendríamos que analizar si, además, ya teniendo este subsidio si hace sentido igual traer el gas local que yo creería que sí, o si usamos el de Bolivia. Probablemente en la evaluación digamos: mientras se va armando esto podría venir algo de Bolivia, es una opción y la tendríamos que analizar, pero hoy día estamos trabajando con nuestra oferta local.