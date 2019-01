SBS autorizó a Bank of China para iniciar operaciones en el Perú

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) brindó una autorización a la empresa bancaria Bank of China Limited y Bank of China Group Investment Limited para iniciar operaciones múltiples en el Perú bajo la denominación social de "Bank of China (Peru) S.A.).

La institución financiera es considerada la tercera más grande del mundo por capital de mejor calidad, según The Banker. La solicitud fue presentada por Xiao Lijun, representante del banco de capitales del estado chino.

Según la resolución de la SBS, la autorización también cuenta con opinión favorable del Banco Central de Reserva del Perú. Además, en un plazo establecido Bank Of China deberá cumplir con ciertos requerimientos que le brindará la SBS.

Bank Of China es uno de los cuatro bancos comerciales propiedad del estado de la República Popular China y fue fundado en 1912. Cuenta con activos valorizados en 6.952 millones de yuanes y está colocada en la lista Fortune Global 500 de los últimos 17 años.