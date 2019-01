Congreso: Comisión de Competitividad analizará cambios en materia laboral

La Comisión de Economía del Congreso abrió un grupo de trabajo de Competitividad y Productividad con el objetivo de presentar proyectos consensuados sobre determinados sectores.

Según reveló la congresista Mercedes Aráoz, quien lidera este grupo, también se evaluarán reformas en el escenario laboral. Sin embargo, estas se centrarán en el tema previsional.

"Hoy es un sistema que no incorpora al 70% de la población, están fuera del sistema y no reciben servicios básicos. (El tema laboral) hay que mirarlo con cuidado. No solo es la flexibilización laboral", dijo.

Las propuestas que pueda formular esta comisión se van a articular con el Plan Nacional de Competitividad que prepara el Gobierno. "Tiene que verse como un todo. Es un elemento que ayuda a bajar el estrés sobre el temor de la pérdida de derechos laborales", advirtió.

Reconoció que para dicho debate se pedirá la opinión de diversos analistas en la materia. "Vamos a invitar a actores y expertos en el tema. Sí hay propuestas, por eso es que queremos tener una consulta temprana. Este año podríamos iniciar el debate y mirarlo seriamente. Sin prejuicios", agregó.

Simplificación

Tres proyectos de ley que tienen como objetivo impulsar la competitividad del país se evaluaron en la sesión del jueves.

Uno de ellos es de relevancia para las empresas, a quienes hoy se les condiciona la licencia de funcionamiento a la existencia de un número determinado de estacionamientos; cuando estos ya han sido autorizados en etapa de planos. Esta exigencia solo será válida en etapa de remodelación o construcción.

Un segundo proyecto busca simplificar exigencias al momento de tener la licencia de funcionamiento. Algo más amplio que solo los estacionamientos.

"También hemos presentado un proyecto para que las barreras burocráticas declaradas por Indecopi generen precedente", dijo Aráoz. Dicho proyecto busca que, por ejemplo, si se declara como barrera burocrática un cobro adicional para la instalación de gas en un distrito; con el proyecto se busca que esta barrera valga para todos los demás distritos.

Por otro lado, Aráoz consideró necesario generar un proyecto de ley para que las obras públicas cuenten con un seguro quinquenal. "Esto garantiza que la obra no tendrá fallas estructurales por lo menos dentro de los próximos años", advirtió. ❧